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        Haberler Dünya Polonya ve Macaristan arasında diplomatik kriz: Büyükelçi geri çağrıldı | Dış Haberler

        Polonya ve Macaristan arasında diplomatik kriz: Büyükelçi geri çağrıldı

        Polonya, Macaristan'ın Polonya'nın eski Adalet Bakan Yardımcısı Marcin Romanowski'ye sığınma hakkı vermesine tepki göstererek Budapeşte Büyükelçisi'ni Varşova'ya çağırdı. Polonya, Macaristan'ın kararını, 'düşmanca hareket' olarak niteledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 11:12 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:12
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        Polonya ve Macaristan arasında diplomatik kriz
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        Polonya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın eski Adalet Bakan Yardımcısı Marcin Romanowski'ye sığınma hakkı verilmesine tepki olarak Macaristan Büyükelçisini çağırdığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada, “Macaristan'ın Avrupa yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Polonya, Avrupa Komisyonu'ndan Macaristan'a karşı işlem başlatılmasını da talep edecektir” denildi.

        Polonya bu hareketi “düşmanca bir hareket” olarak nitelendirdi.

        Macar tarafı kararın hem Macaristan hem de Avrupa Birliği yasalarına uygun olduğunu söyledi.

        Macaristan ve Polonya, hem NATO hem de Avrupa Birliği ortağı olmasına rağmen son yıllarda birbirinden ayrışan politikalarla öne çıkıyor.

        Macaristan'da Orban yönetimi AB'ye eleştirel yaklaşan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rusya ile diyalog içinde bir tutum sürdüren ve ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump'la yakın ilişkiler yürüten bir politika oluştururken; Polonya ise AB ile Ukrayna yanlısı bir politika izliyor.

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        #macaristan
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