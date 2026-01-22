Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, 10 bin polis alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

        POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 10 bin polis alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

        Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin polis alımı yapılacak. Alım kapsamında başvurular 31 Aralık 2025-20 Ocak 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Ön başvurusu kabul edilen erkek ve kadın adaylar için KPSS puanı esas alınarak ayrı ayrı sıralama yapılacak. Peki, 33. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 22.01.2026 - 14:34 Güncelleme: 22.01.2026 - 14:34
        33.dönem POMEM başvuru süreci 20 Ocak 2026 itibarıyla tamamlandı. Polis Meslek Eğitim Merkezleri için başvuran öğrenci adayları, en yüksek KPSS puanına göre sıralanacak. POMEM Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların açıklanmasının ardından sınav ücretleri yatırılacak. Bu kapsamda, “10 bin polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilir, sınav ücreti ne kadar?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        33. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI TAMAMLANDI

        Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin polis alımı için başvurular 31 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sonuçların açıklanması bekleniyor.

        10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin polis alımı başvurularının 20 Ocak tarihinde tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara döndü.

        Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir tarih verilmedi.

        POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        33. Dönem POMEM başvuru sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr adresinden öğrenebilecek.

        POMEM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.

        Şehit veya vazife malulü olanların ise eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaklar.

        10 BİN POLİS ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

        33. Dönem POMEM kapsamında alınacak 10 bin öğrencinin mezuniyet durumu ve cinsiyete göre dağılımı şöyle:

        Lisans mezunu: 6.800 erkek, 1.200 kadın

        Önlisans mezunu: 1.700 erkek, 300 kadın

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
