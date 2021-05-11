Pompalı tüfekle 3 kadını vurdu! 0:00 / 0:00

İHA

Olayda Çalar ailesinin evinin önüne gelen otomobilden inen 4 kişiden biri pompalı tüfekle eve doğru ateş etti. Açılan ateş sonucu Güzel Çalar (45),sırtından Yazgülü Çalar (71) elinden, Meryem Yıldız (19) ise sağ ayağından yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı kadınlar olayı azmettirenin Mehmet Ş. olduğunu, bu kişiyle aynı mahallede bir evi kiralama yüzünden aralarında husumet olduğunu öne sürdü.

Polis çevrede yaptığı güvenlik kamerası görüntülerinden evin önüne gelen ve ateş eden şahsın Şükrü B. (28) olduğunu, yanındaki şahısların ise Mehdi B. (23),Hasan B. (22) ve Faruk B. (24) olduğunu saptadı.

Ayrıca polis olayı azmettiren Mehmet Ş.’nin de (36) yakalanması için çalışma başlattı. Polis bir eve yaptığı baskında 5 kişiyi yakaladı. Ayrıca evde ruhsatsız tabanca bulunduran Süleyman B. de (54) gözaltına alındı.

Öte yandan olayda kullanılan araç da ele geçirildi. Şükrü B. olayda kullandığı pompalı tüfeği Ceyhan Nehri’ne attığını öne sürdü. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.