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Haberler Gündem 3. Sayfa Pompalı tüfekle komşusunu vurdu
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İstanbul'da pompalı tüfekle komşusunu vurdu, kendine bıçakla zarar verdi

İstanbul'da bir kişi, yaşadığı apartmanda bağırıp, pompalı tüfekle rast gele ateş açtı. Merdivenlerde bulunan bir komşunun yaralandığı olayın ardından kaçan kişi, boş bir dükkanda gözaltına alındı. Kendine bıçakla zarar verdiği belirlenen kişi hastaneye kaldırıldı

Pompalı tüfekle komşusunu vurdu
DHA

İstanbul'da, komşusunu pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçan R.D., boş bir dükkanda kendine bıçakla zarar vermiş halde gözaltına alındı. R.D., olay yerine giderken tüfeği ceketinin içine sakladığı anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay saat 11.00 sıralarında Fatih ilçesi Cerrahpaşa Mahallesi Topçu Emin Bey Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen R.D., pompalı tüfekle yaşadığı apartmana gelerek bağırmaya ve rast gele ateş etmeye başladı.

Silahtan çıkan saçmalar o sırada merdivende bulunan komşusu H.İ.F.'nin kalçasına isabet etti. Daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşan R.D. elindeki pompalı tüfeği sokak üstündeki bir marketin içine bıraktıktan sonra kaçtı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri R.D.'nin Hekimoğlu Ali Paşa Caddesinde boş bir dükkanda olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Uyuşturucu madde etkisindeki R.D.'nin boş dükkanda kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalçasından yaralanan H.İ.F.'nin ilk tedavisini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

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