Pompalı tüfekli kadın oto galeriye ateş açtı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Pompalı tüfekli kadın oto galeriye ateş açtı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Pompalı tüfekli kadın oto galeriye ateş açtı, o anlar kameraya böyle yansıdı İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yüzünde maske elinde pompalı tüfek olan şahıs, iş yerine defalarca ateş etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayı inceleyen polis, şüphelinin kadın olduğunu tespit etti

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Kasım tarihinde Gaziemir ilçesi Beyazevler Mahallesi 556 Sokak’ta bulunan bir oto galeri de meydana geldi.

Gece saatlerinde yüzünde maske elinde pompalı tüfekle oto galerinin önüne gelen kişi, defalarca iş yerine doğru ateş etti. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, yaşanan o anlar ise anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yüzünde maske ve elinde pompalı tüfek olan şahsın koşarak iş yerinin önüne gelip defalarca ateş açtığı ve ardından koşarak uzaklaştığı yer aldı. REKLAM

ŞÜPHELİNİN KADIN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. İş yerinden ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın kadın olduğunu tespitti. Saldırgan kadını yakalama çalışmaları devam ederken, olayın alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği öğrenildi.