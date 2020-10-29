AA

Pompeo, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Endonezya’da, ülkenin en büyük İslam örgütlerinden Nahdlatul Ulama’ya bağlı Ansor Gençlik Hareketinin düzenlediği etkinlikte konuştu.

Pekin yönetiminin ''sözde terörle mücadele adı altında'' Uygur Türklerine baskı yaptığını vurgulayan Pompeo, "bölge halkının dini hassasiyetlerini göz ardı ettiğini ve aile bağlarını zayıflatma girişimi içinde olduğunu" belirtti.

Pompeo, Çin hükümetinin Uygur politikalarını terörle mücadele ve yoksulluğu azaltma çabalarının parçası olarak göstererek dünyayı ikna etmeye çalıştığının altını çizdi.

Çin hükümetinin Endonezyalı Müslümanları da Uygur meselesinden uzak durması konusunda ikna etmeye çalıştığını dile getiren Pompeo, Çin politikalarının, din özgürlüğünün geleceğine yönelik en büyük tehdit olduğunu ifade etti.

Pompeo, Çinli yetkililerin, ''Uygurların modern olmak ve Çin hükümetinin kalkınma girişimlerinden faydalanmak için etnik, dini ve kültürel kimliklerini atmaya hevesli olduğu'' iddialarına da karşı çıktı.

Farklı köken ve dinden insanların uyum içinde yaşadığı Endonezya’nın, bu konuda gidilmesi gereken yolu gösterdiğine inandığını ifade eden Pompeo, İslam’ın diğer dinlerle barış içinde yaşayamaması için hiçbir neden olmadığını kaydetti.

Hindistan, Sri Lanka ve Maldivler ziyaretinin ardından Endonezya’ya gelen Pompeo, buradaki temasları sonrası Vietnam’ı ziyaret edecek.