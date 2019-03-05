2 | 15

Adını bile anmak istemiyorum haddini bil! Sen kimsin de böyle bir cümle kullanabiliyorsun. Sen Türk kadınının tarihi destanına bak. İnsanın milliyetçi duyguları kabarıyor burada. İlişki yaşamış, kazık yemiş. Kazığın ağa babasını ye inşallah yemediysen de. Öyle böyle yeme yani. Hatta sen yemediysen onu sana atarlar canım benim. Hem de öyle güzel atarlar da çıkartamazlar.