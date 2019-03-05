Popstar Aydan Kaya, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla tepki çeken eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt hakkında şunları söyledi:
Adını bile anmak istemiyorum haddini bil! Sen kimsin de böyle bir cümle kullanabiliyorsun. Sen Türk kadınının tarihi destanına bak. İnsanın milliyetçi duyguları kabarıyor burada. İlişki yaşamış, kazık yemiş. Kazığın ağa babasını ye inşallah yemediysen de. Öyle böyle yeme yani. Hatta sen yemediysen onu sana atarlar canım benim. Hem de öyle güzel atarlar da çıkartamazlar.
"İHBAR EDİYORUM"
Bu bir ihbardır. İhbar ediyorum. Bence bunu savcılığında incelemesi lazım. Ayrıca psikolojik olarak da bunun incelenmesi lazım. Sen hasta mısın arkadaşım? Hastaysan git tedavi olur. Kim kimin arabasını nasıl kurşunluyor? Yaptığını sıvıyor.
"YAKIŞIKLILIĞINA, KALIBINA TÜKÜREYİM"
Bu adamın bunu yazdığı günden beri sinirden elim ayağım titriyor. Sen bu ülkede ekmek yedin. Sen o kadınlardan ekmek yedin.
Sen şu an dünyanın neresinde bu kabadayılığı yapıp eline bu telefonu alıp yazıyorsan o telefonunun parasını, şu an yaşadığın yerin parasını bu şartları sana sağlayanın yüzde 80'i Türk kadınıydı. Güya yakışıklı adamsın ya Türk kadını seni alkışladı. Senin yakışıklılığına da kalıbını da tüh yazıklar olsun. Allah seni nasıl biliyorsa ıslah etsin.
"AĞZINI BURNUNU KIRMAK LAZIM"
Sen benim anamı, kardeşimi, arkadaşımı, dostumu, tarih yazan kadınları nasıl bir kalemde böyle yazarsın. Problemin kimse git onunla hallet. Sana o kadar acıdım ki. Boksör Habib, Müslümanlara laf ettiği için birini dövdü. Senin öyle ağzını burnunu kırmak lazım. Gerçekten bunu çok samimi söylüyorum.
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