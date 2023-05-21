"AHMET SAN 'BU ÇOCUKLAR DONANIMSIZ' DEDİ"

Güneş, "Program Türk televizyonlardaki birçok ilke imza attı. Bunun alkışını hak eden tabii ki formatı Türkiye'ye getiren Osman Tan Erkır ve yapımcısı Fatih Aksoy'dur. Ekip de şahane bir iş çıkardı. Jüri üyesi olan Ahmet San'ın bir sözünü hiç unutmuyorum. 'Bu çocuklar donanımsız' diyordu ve çok haklıydı. Yarışma bittikten sonra iş biraz da bizi piyasaya servis eden yapım şirketinin vizyonuna kaldı. Biz zaten üstümüze düşeni yapmış ve ilgiliyi üzerimize çekmiştik. Kısaca talihsizlik diyelim. Bu yapılan programın başarısına gölge düşürmez tabi" dedi.