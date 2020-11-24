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Porcini mantarlı pappardele makarnası nasıl yapılır? İşte tarifi

MasterChef Türkiye'de bugün makarna günü... Tarifler arasında en dikkat çekenlerden biri de porcini mantarlı pappardele makarnası tarifi... Peki, porcini mantarlı pappardele makarnası nasıl yapılır? İşte, porcini mantarlı pappardele makarnası yapılışı ve malzemeleri...

Porcini mantarlı pappardele makarnası nasıl yapılır? İşte tarifi

Pappardelle, Toskana bölgesinden gelen, geniş fettuccine benzer, büyük, çok geniş, düz makarnadır. Taze türler iki ila üç santimetre genişliğindedir ve yivli kenarlara sahipken, kurutulmuş yumurta pappardelle düz kenarlara sahiptir. Porcini mantarlı sos ilave edilerek yapıldığında ise lezzetine doyum olmaz. İşte, porcini mantarlı pappardele makarnası tarifi ve malzemeleri...

Porcini mantarlı pappardele makarnası malzemeleri

300 gr. pappardelle makarnası ( superstore’da var)
50 gr. dry porcini mushrooms
4-5 yk. rendelenmiş parmesan peyniri
1 yk. kıyılmış taze biberiye
2 yk. kıyılmış taze thyme
5 diş ince kıyılmış sarmısak
3-4 yk. ince kıyılmış kuru soğan
1/2 bardak zeytinyağı
1 can diced tomatoes – kutu domatesi
1/2 bardak beyaz şarap
1/2 yada 1 bardak krema ( neilson %10)
tuz, karabiber

Porcini mantarlı pappardele makarnası yapılışı

Mantarlarınızı iki saat önceden ılık suya koyun. Yumuşayan mantarlarınızı sudan çıkarıp hafiçe elinizde sıkarak suyunu süzün ve boş bir kaba alın. Ardından da bıçakla doğrayın. Bir dakika kadar kızgın zeytinyağına attığınız soğan ve sarımsağı kavurun.. Ardından doğradığınız mantarları üzerine ekleyip soteleyin. Kıyılmış biberiye ve thyme ekleyip 1 dk. daha sote edin. Ardından sotenizin üzerine beyaz şarabı ve domatesleri ekleyerek 10 dakika pişirin. Son olarak üzerine kremayı ekleyin ve sotenizi ateşten alın.

Haşladığınız makarnaları süzüp bir kaba koyun. Hazırladığınız mantarlı soteyi makarnanın üzeirne koyarak iyice harmanlayın. Ardıncan üzerine parmesan peyniri dökerek servis edin.

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