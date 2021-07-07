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Volkswagen'in (VW) lüks spor otomobil birimi Porsche, Hırvat Rimac Automobili ile VW'nin Bugatti markasını içerecek bir ortak girişim (JV) kurmayı kabul ettiğini açıkladı.

Yılın dördüncü çeyreğinde kurulacak ve Zagreb merkezli olacak Bugatti-Rimac adlı girişimin yüzde 55'i Rimac'a, geri kalanı ise Porsche'ye ait olacak.

Porsche, Volkswagen'in Bugatti'yi şirkete devredeceğini ve Rimac CEO'su Mate Rimac'ın da ortak girişimi yöneteceğini söyledi.

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Mart ayında yaptığı açıklamada, Porsche'nin büyük olasılıkla Rimac ile Bugatti'yi içeren bir ortak girişim oluşturacağını ve sonunda bir azınlık hissesine sahip olacağını söylemişti.

Konuya ilişkin konuşan Porsche AG CEO'su ve Volkswagen yönetim kurulu üyesi Oliver Blume, "Bugatti'nin hiper otomobil işindeki güçlü uzmanlığını, Rimac'ın son derece umut verici elektrikli mobilite alanındaki yenilikçi gücüyle birleştiriyoruz" dedi.

Ortak girişim çatısı altında iki hiper otomobil modeli üretileceği belirtilirken, bu modellerin Bugatti Chiron ve tamamen elektrikli Rimac Nevera olacağı kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre, tüm Bugatti modelleri markanın Fransa'daki Molsheim kentindeki fabrikasında üretilmeye devam edecek.

Porsche, bu yılın başlarında Rimac'taki hisselerini yüzde 24'e yükseltmişti.