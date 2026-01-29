Portakallı irmik tatlısı tarifi: Portakallı irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Ferahlığıyla öne çıkan, hafif ama aroması güçlü bir sütlü tatlı arayanların favorilerinden biri portakallı irmik tatlısıdır. Portakalın doğal asiditesi ve kabuk rendesinin verdiği koku, irmiğin tok ama yumuşak dokusuyla birleştiğinde ortaya hem çay saatlerine hem de misafir sofralarına çok yakışan bir lezzet çıkar. Üstelik fırın gerektirmez, kısa sürede hazırlanır ve doğru dinlendirme ile pastane kıvamında sonuç verir. Bu yazımızda, evde kolayca uygulayabileceğiniz detaylı portakallı irmik tatlısı tarifi, ölçüler, püf noktaları ve servis önerileri yer alıyor.
Portakallı irmik tatlısı için malzemeler (8–10 porsiyon)
İrmik muhallebisi için
4 su bardağı süt
1 su bardağı irmik
1 su bardağı toz şeker
1 adet portakalın suyu
1 adet portakalın ince rendelenmiş kabuğu
1 paket vanilin
1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı; parlak kıvam için)
Portakallı sos için (isteğe bağlı ama önerilir)
1,5 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
2 yemek kaşığı toz şeker (portakalın tatlılığına göre ayarlayın)
1 yemek kaşığı nişasta
1 çay bardağı su
Üzeri için (opsiyonel)
Hindistan cevizi
Toz Antep fıstığı
Portakal dilimleri veya kabuk şeritleri
Badem/fındık kırığı
Not: Portakal kabuğunu rendelemeden önce mutlaka iyice yıkayın ve beyaz kısmını almamaya dikkat edin; beyaz kısım acılık verir.
Portakallı irmik tatlısı nasıl yapılır?
İrmikli muhallebiyi hazırlayın
Derin bir tencereye süt, irmik ve şekeri alın.
Orta ateşte, topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişirin.
Karışım koyulaşıp muhallebi kıvamına gelince ocağın altını kısın.
Portakal suyu ve portakal kabuğu rendesini ekleyin.
Vanilini ve (kullanacaksanız) tereyağını ekleyip 1–2 dakika daha karıştırın.
Ocaktan alın.
Kıvam notu: İrmik muhallebisi ocaktayken akışkan görünür; soğudukça toparlanır. Çok koyu yapmamaya dikkat edin.
Tatlıyı kalıba dökün ve soğutun
Muhallebiyi orta boy borcama dökün ya da porsiyonluk kaselere paylaştırın.
Üzerini spatula ile düzleyin.
Oda sıcaklığında ilk ısısı çıktıktan sonra buzdolabına alın.
En az 1–2 saat dinlendirin.
Portakallı sosu hazırlayın (isteğe bağlı)
Bu adım tatlıya ekstra ferahlık ve görsel şıklık kazandırır.
Sos tenceresine portakal suyu ve şekeri alın.
Nişastayı suyla açıp karışıma ekleyin.
Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
Sos kaynayıp şeffaflaştığında ocaktan alın.
Ilımaya bırakın.
Birleştirme ve dinlendirme
Sos ılıdıktan sonra, buzdolabında toparlamış irmik tatlısının üzerine dökün.
Tekrar buzdolabına kaldırın.
Servisten önce en az 1 saat daha dinlendirin.
Püf noktaları (tam kıvam ve aroma için)
İrmik pişerken sürekli karıştırmak topaklanmayı önler.
Portakal kabuğunu ince rendeleyin; beyaz kısım acılık verir.
Sosu sıcak değil, ılık dökün; aksi halde alt katman bozulabilir.
Daha yoğun portakal aroması için muhallebiye 1–2 damla portakal yağı ekleyebilirsiniz (isteğe bağlı).
Tatlıyı keserek servis edecekseniz mutlaka iyi soğutun.
Alternatifler: Portakallı irmik tatlısını farklı nasıl yapabilirsiniz?
Bisküvili taban: Borcama önce rondodan geçirilmiş bisküvi + tereyağı karışımı basıp üzerine irmik dökebilirsiniz.
Çikolatalı dokunuş: Sosun üzerine az miktar bitter çikolata rendesi serpebilirsiniz; portakal–çikolata uyumu çok yakışır.
Şekersiz/az şekerli: Şeker miktarını azaltıp portakalın doğal tadını öne çıkarabilirsiniz.
Servis önerileri
Üzerine Hindistan cevizi veya Antep fıstığı serpip servis edebilirsiniz.
İnce dilimlenmiş portakal veya portakal kabuğu şeritleriyle sunum yapabilirsiniz.
Yaz aylarında bir top sade dondurma ile servis ederek ferahlığı artırabilirsiniz.
Portakallı irmik tatlısı; irmiğin tok yapısını portakalın ferah aromasıyla dengeleyen, pratik ve şık bir sütlü tatlıdır. Doğru kıvamda pişirilmiş muhallebi, taze portakal suyu ve yeterli dinlendirme ile evde kolayca pastane lezzeti yakalamak mümkündür. Özellikle portakal kabuğunun dikkatli kullanımı ve sosun ılık dökülmesi, bu tarifin başarısını belirleyen en önemli detaylardır.