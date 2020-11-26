Zeytinyağlı portakallı kereviz çanağı tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. Kış aylarının en faydalı yiyeceklerinden biri olan kereviz için en güzel tariflerden biri de portakallı kereviz çanağı. İşte yapılışı haberimizde...

ZEYTİNYAĞLI PORTAKALLI KEREVİZ ÇANAĞI MALZEMELERİ

1 kilo kereviz

1 havuç

2 patates

1 soğan

1 bardak bezelye

1 limon

1 portakal

Zeytinyağ

ZEYTİNYAĞLI PORTAKALLI KEREVİZ ÇANAĞI NASIL YAPILIR?

Kereviz soyulur ikiye kesilip kararmaması için limonlu suda bekletilir.

Bezelyeler haşlanır.

Zeytinyağına doğranmış soğanlar kavrulur üstüne patates ve havuç atılır.

Kerevizlerin içi oyulur içinden çıkanlarda harca atılıp pişirilir.

Kerevizler tencereye dizilir ve harç içlerine yerleştirilir.

Üstüne 2 çay bardağı sıcak su, limon ve portakalın suyu dökülür.

1 tatlı kaşığı şeker, tuz ve karabiber eklenip kerevizler yumuşayana kadar pişirilir