Fenerbahçe'nin teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı prensip anlaşmaya dair Portekiz'den yeni haberler gelmeye devam ediyor. Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Jorge Jesus ve ekibine toplam 7 milyon Euro maaş ödemesi yapacak. Fenerbahçe ve Jorge Jesus arasında sözleşme, tek şartın gerçekleşmesi halinde geçersiz kılacağı şekilde imzalandı.

Ali Koç ile Jorge Jesus'un uzun süren görüşmeler ve doğrudan temaslar yaptığı, bunun sonucunda sözleşmenin imzalandığı kaydedildi.

SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZ OLACAĞI ŞART...

Jorge Jesus'un imza attığı sözleşmenin geçersiz olması için Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi bileti alamaması gerekiyor. Bu ihtimal de zaten oldukça düşük. İki taraf arasında Aralık 2021'den beri Fenerbahçe ile görüşmelerin olduğu, Portekizli teknik direktörün sezon sonunda Şampiyonlar Ligi bileti alınması halinde geleceğini ilettiği vurgulandı.