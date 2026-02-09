Habertürk
        Portekiz'de cumhurbaşkanı seçimini Antonio Jose Seguro kazandı | Dış Haberler

        Portekiz'de cumhurbaşkanı seçimini Antonio Jose Seguro kazandı

        Portekiz'de ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 66,2'sini alan muhalefetteki Sosyalist Parti'nin (PS) adayı Antonio Jose Seguro cumhurbaşkanı seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 03:30 Güncelleme: 09.02.2026 - 03:32
        Portekiz'de cumhurbaşkanı seçimini Seguro kazandı
        Portekiz'de on bir milyondan fazla seçmen, iki dönem üst üste görev yaptıktan sonra yeniden aday olamayan Marcelo Rebelo de Sousa'nın yerine geçecek cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

        Ulusal Seçim Komitesi'nin açıkladığı resmi verilere göre Seguro oyların yüzde 66,2'sini, aşırı sağcı Chega partisinin lideri Andre Ventura da yüzde 33,8'ini aldı.

        Bu sonuçlara göre 63 yaşındaki Seguro, Portekiz'in 1974'ten sonra bu zamana kadarki demokrasi tarihinin 8. cumhurbaşkanı oldu.

        Başbakan Luis Montenegro, ikinci tur seçimlerini kazanan Antonio Jose Seguro'nun cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

        Porto'da gazetecilere açıklama yapan Montenegro, partisinin cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimet almasına rağmen azınlık hükümetinin icraatlarına devam edeceğini, Portekizlilerin istikrar istediğini söyledi.

        SEGURO: AMACIM ÜLKEYE HİZMET ETMEK. SADECE GELECEĞE BAKIYORUM

        Seguro da evinden ayrılarak PS'nin seçim gecesi için seçtiği Caldas da Rainha Kültür Merkezi'ne giderken gazetecilere yaptığı kısa değerlendirmede, "Portekiz halkı mükemmel. Dünyanın en iyi insanları ve demokrasimize muazzam bir bağlılık gösterdiler. Portekiz halkının güvenini kazandığımı sanıyorum. Çok güzel bir sonuç. Amacım ülkeye hizmet etmek. Sadece geleceğe bakıyorum." dedi.

        AA'nın haberine göre; PS'nin 2011-2014 yılları arasında liderliğini yapan Seguro, 2001-2002 arasında başbakan yardımcısı görevini yürütmüştü.

        Aşırı sağcı lider Ventura da, kilisedeki ayinden çıktıktan sonra gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, "Seçimi Seguro kazandı. Ona mükemmel bir dönem diliyorum. Sonuç bu ve bunu tamamen kabul ediyorum. Ülkenin sorumluluk alan politikacılara ihtiyacı var." dedi.

        Şiddetli yağışın neden olduğu kötü hava şartlarından dolayı acil durumun devam ettiği bir dönemde yapılan seçimlere katılımın yüzde 51 seviyesinde olduğu bildirildi.

        Ülke demokrasi tarihinde ikinci kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura gidilmişti.

        Cumhurbaşkanlığı seçiminin 18 Ocak'ta gerçekleştirilen ilk turunda Seguro yüzde 31, Ventura ise yüzde 23 oranında oy alarak ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.

        İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) adayı Luis Marques Mendes, ilk turda oyların sadece yüzde 11'ini alarak, seçimi 5. sırada tamamlamış ve ikinci tura kalamamıştı.

        PORTEKİZ'DE MEVCUT SİYASİ VE EKONOMİK DURUM

        Ülkede sosyal eşitsizlikler, düşük ücretler, konut edinme zorlukları, göçmenlerin haklarını kısıtlayan yasalar ve Luis Montenegro'nun başbakanlığındaki mevcut muhafazakar hükümetin işçi haklarına getirdiği kısıtlamalarla ilgili tartışmalar ana gündemi oluşturuyor.

        Ekonomik büyümenin son iki yıldır yüzde 2 civarında olduğu, işsizlik oranının yüzde 6'nın biraz üzerinde bulunduğu Portekiz'de, geçtiğimiz 11 Aralık'ta son yılların en büyük katılımlı genel grevi yapılmıştı.

        Merkez sağ görüşlü PSD'nin lideri Luis Montenegro Nisan 2024'ten bu yana başbakanlık görevini yürütüyor.

