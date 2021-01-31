Portekiz'de yoğun bakım krizi: Alman ordusu devrede! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Portekiz'de koronavirüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle ülkedeki 850 yoğun bakım ünitesinden sadece 7'sinde boş yer kaldığı açıklandı. Bunun üzerine Alman ordusu Portekiz'e yardım göndereceğini duyurdu.

Almanya Savunma Bakanlığı, koronavirüs vakalarında artışın gerçekleştiği Portekiz'e tıbbi personel ve ekipman yardımında bulunacak. Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, "Portekiz'e sağlık çalışanı ve tıbbi ekipman konusunda yardımda bulunacağız. Detaylarının bu hafta içinde netleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Alman Der Spiegel dergisi, Alman ordusunun Portekiz'e ilk etapta 27 doktor göndermeyi planladığı ve üç hafta kalmalarının tahmin edildiğini yazdı. Bunun yanında mobil ventilatörler ve hasta yataklarının da gönderileceği ifade edildi.

AVUSTURYA DA YARDIM EDECEK

Öte yandan Avusturya'da Portekiz'e yardımda bulunacağını duyurdu. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, herhangi bir sayı belirtmeden Portekiz'den yoğun bakım servislerine hasta alabileceklerini söyledi.

Kurz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İnsan hayatını kurtarmak için hızlı ve bürokratik olmayan bir şekilde yardım etmek Avrupa dayanışmasının bir gereğidir. Avusturya, pandemide Fransa, İtalya ve Karadağ'dan yoğun bakım hastalarını zaten kabul etti ve şimdi de Portekiz'den yoğun bakım hastalarını kabul edecek." dedi.

Portekiz'de son yedi günde 12 bin 179 koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, ülkede 711 bin 18 vaka kaydedildi. Bu veriler, Portekiz'in nüfusuna oranla en yüksek ölüm ve vaka sayılarına sahip olduğunu gösteriyor.