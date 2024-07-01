Portekiz - Slovenya | CANLI YAYIN

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Portekiz ile Slovenya karşılaşıyor.

SAAT: 22.00

HAKEM: Daniele Orsato

STAT: Frankfurt Arena

YAYIN: TRT 1

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Elsnik, Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko.

Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Fransa-Belçika eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.

Slovenya'da ayrıca Jaka Bijol, Zan Celar, Petar Stojanovic ile Zan Vipotnik sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GRUP MÜCADELELERİ

Portekiz grup lideri, Slovenya ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turuna geldi.

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda mücadele eden Portekiz, 2 galibiyet, 1 yenilgiyle 6 puan topladı. Portekiz, grubu lider tamamlayarak yoluna devam etti.

İngiltere, Danimarka ve Sırbistan ile mücadele eden Slovenya ise 3 beraberlikle C Grubu'nu üçüncü sırada bitirdi. Slovenya, en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olarak tur atladı.