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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Portekiz - Slovenya | CANLI YAYIN - 2024 Avrupa Şampiyonası Haberleri

        Portekiz - Slovenya | CANLI YAYIN

        Portekiz - Slovenya canlı yayını HTSPOR'da! Grubunu lider tamamlayan Portekiz, EURO 2024 son 16 turunda, en iyi üçüncü olarak turlayan Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Fransa-Belçika eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.07.2024 - 17:00 Güncelleme: 01.07.2024 - 22:07
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        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Portekiz ile Slovenya karşılaşıyor.

        SAAT: 22.00

        HAKEM: Daniele Orsato

        STAT: Frankfurt Arena

        YAYIN: TRT 1

        Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva

        Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Elsnik, Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko.

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        Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

        Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Fransa-Belçika eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.

        PORTEKİZ'DE BEŞ FUTBOLCU SINIRDA

        Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen Portekiz'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        Grup maçlarında birer sarı kart gören Cristiano Ronaldo, Francisco Conceiçao, Joao Palhinha, Pedro Neto, Ruben Neves, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

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        Portekiz, turu geçerse çeyrek finalde bu oyunculardan yararlanamayacak.

        SLOVENYA'DA JANZA CEZALI

        Slovenya Milli Takımı'nda sol bek Erik Janza cezası nedeniyle Portekiz'e karşı forma giyemiyor.

        Turnuvada grup aşamasında iki sarı kart gören Janza, son 16 tur mücadelesini tribünden izleyecek.

        Slovenya'da ayrıca Jaka Bijol, Zan Celar, Petar Stojanovic ile Zan Vipotnik sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        GRUP MÜCADELELERİ

        Portekiz grup lideri, Slovenya ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turuna geldi.

        Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda mücadele eden Portekiz, 2 galibiyet, 1 yenilgiyle 6 puan topladı. Portekiz, grubu lider tamamlayarak yoluna devam etti.

        İngiltere, Danimarka ve Sırbistan ile mücadele eden Slovenya ise 3 beraberlikle C Grubu'nu üçüncü sırada bitirdi. Slovenya, en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olarak tur atladı.

        SLOVENYA İLK GALİBİYETİNİ ARAYACAK

        Slovenya, Avrupa şampiyonalarındaki henüz galibiyetle tanışamadı.

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        Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşamış ve grup aşamasını geçememişti.

        Orta Avrupa ülkesi, EURO 2024'te C Grubu'nu 3 beraberlikle tamamladı.

        İKİ TAKIM BİR KEZ KARŞILAŞTI

        Portekiz ile Slovenya, A milli takım düzeyinde sadece 1 maç yaptı.

        İki takım arasındaki tek karşılaşma, yaklaşık 3 ay önce oynandı. Slovenya, ev sahipliği yaptığı dostluk maçını 2-0 kazandı.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Portekiz ile ikinci kez karşılaşmaya hazırlanan Slovenya, Mart 2024'te oynanan tek karşılaşmayı 2-0 kazandı (hazırlık maçı).
        • EURO 2024'ün son 16 turu öncesi, büyük turnuvaların (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) eleme turlarında elde edilen en farklı galibiyete Portekiz sahip (6-1 vs İsviçre; 2022 Dünya Kupası).
        • Slovenya büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) ilk kez bir eleme maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu aşamalardaki 26'ncı maçını oynayacak olan Portekiz ise şampiyon olduğu EURO 2016 finalinden sonra çıktığı dört eleme mücadelesinin üçünden mağlubiyetle ayrıldı (1G).
        • Gürcistan karşısında aldığı yenilgiyle 12 resmi maçlık galibiyet serisi sona eren Portekiz, EURO 2008'den bu yana üst üste iki karşılaşma kaybetmedi.
        • Avrupa Şampiyonası tarihinde grup aşamasında tur atlayan ülkeler arasında topa Slovenya'dan (%32) daha az sahip olan sadece iki ülke bulunuyor: İzlanda (%29; EURO 2016) & İsviçre (%30; EURO 2020).
        • EURO 2024 grup aşamasında Portekiz'den (%67 & 53) daha fazla topla oynayan ve şut çeken tek ülke Almanya (%69 & 57). Bu dönemde kalesine Portekiz'den (23) daha az şut çekilen tek takım da yine Julian Nagelsmann'ın öğrencileriydi (16).
        • Portekiz formasıyla büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) oynadığı son yedi maçta gol atamayan Cristiano Ronaldo, kariyerinin en uzun kuraklığını sonlandırmayı hedefliyor.
        • EURO 2024'te en fazla hat kıran pas veren Portekiz oyuncusu olan Vitinha (29), takım arkadaşları arasında baskı karşısında en yüksek isabet oranını yakalayan isim konumunda (%90; minimum 50 pas).
        • Slovenya'nın EURO 2024'te oynadığı üç maça da ilk 11'de başlayan Andraz Sporar ve Benjamin Sesko, çektikleri 12 şutu gole çeviremedi (Sporar; 7 & Sesko; 5).
        • EURO 2024'ün grup aşamasında en fazla baskı kuran oyuncu olan Slovenya orta sahası Adam Gnezda (196), aynı zamanda Giorgi Kochorashvili'nin (161) ardından bu baskıyı kendi sahasında en fazla yapan isimdi (148).
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