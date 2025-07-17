Portekiz telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Portekiz'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Ülkeler arasındaki iletişimin kesintisiz şekilde olmasını sağlayan kodlar, telefon ve plaka üzerinden belirlenir. Bu detaylar her ülkede farklıdır ve doğru bilinmesi son derece önemlidir. Peki Portekiz telefon kodu ne? Dijital tanınırlık için hangi alan adı uzantısı kullanılıyor? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

PORTEKİZ TELEFON KODU

Portekiz telefon kodu dünya genelinde +351 olarak bilinir. +351 kodu kullanılarak Portekiz sınırlarına yapılacak aramalar sorunsuzca gerçekleştirilebilir. Böyle bir görüşmenin sorunsuz yapılabilmesi için numaraların başına +351 kodunu eklemeyi unutmamalısınız. Örneğin Türkiye’den Portekiz’de olan birini aramak istiyorsanız ve numara başına bu kodu eklemeyi unuttuysanız aramalarınız olması gerektiği şekilde gerçekleşmez. Ülke içindeki şehirler arası konuşmalarda ise bu kodun kullanılmasına gerek yoktur.

PORTEKİZ PARA BİRİMİ

Portekiz para birimi Euro (€) olarak bilinir. Avrupa Birliği’ne üye olan Portekiz, 2002 yılına kadar para birimi olarak Escudo kullanıyordu. Ancak bu tarih itibarıyla Euro’ya geçmiştir. Yani Portekiz ülkesine gittiğinizde günlük alışverişlerde ve turistik faaliyet ödemelerinizde Euro kullanmanız gerekir. Portekiz içinde yapılan küçük alışverişler için ise madeni paralar kullanılabilir. Ancak büyük faaliyetlerde 5, 10, 20, 50 ve 100 Euro banknotların tercih edilmesi uygundur.

PORTEKİZ PLAKA KODU Portekiz plaka kodu da bu ülkeye turistik ziyaret yapmak isteyenlerin merak ettiği konular arasındadır. Bu ülkeye kayıtlı olan araçlar, “P” plaka koduna sahiptir. Avrupa Birliği’ne kayıtlı olan ülkenin araçlarında mavi zemin üzerinde “P” ve “AB” yıldızları bulunur. Bu görünüm sayesinde Portekiz ülkesine kayıtlı araçlar kolayca tanımlanabilir. P plaka kodunun önemini de merak ediyor olabilirsiniz. P, resmi işlemler ve trafik düzenlemeleri noktasında da önemli bir koddur. PORTEKİZ HANGI ALAN ADI UZANTISI Peki Portekiz hangi alan adı uzantısı? Ülkeye ait internet alan adı uzantısı, “.pt” şeklinde bilinir. İlgili ülkeye ait olan web siteleri, genel olarak bu uzantıyı taşır ve bu, aynı zamanda ülkenin dijital dünyadaki izini de ifade eder. Markalar ve devlet kurumları, Portekiz sınırlarında olduklarını ve bu ülkeyi temsil ettiklerini göstermek için bu uzantıyı kullanır. Ayrıca kişisel sitelerde de “.pt” uzantısı görülebilir. Örneğin bu ülkeye ait bir üniversitenin kendine ait web sitesinde “.edu.pt” alan adı uzantısına rastlamak mümkündür.