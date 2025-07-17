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        Haberler Bilgi Yaşam Portekiz telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Portekiz'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Portekiz telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Portekiz'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Telefon kodları, para birimleri, alan adı uzantıları ve plaka bilgileri her ülke için farklıdır. Ayrıca yemek kültürleri, resmi diller ve kültürel zenginlikler de birbirinden farklıdır. Bir ülkeyi daha yakından tanıyabilmek için bu bilgileri öğrenmek isteyen birçok kişi vardır. Peki Portekiz alan adı uzantısı, telefon kodu, para birimi ve plaka kodu ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 13:29 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:29
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        Portekiz telefon kodu
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        Ülkeler arasındaki iletişimin kesintisiz şekilde olmasını sağlayan kodlar, telefon ve plaka üzerinden belirlenir. Bu detaylar her ülkede farklıdır ve doğru bilinmesi son derece önemlidir. Peki Portekiz telefon kodu ne? Dijital tanınırlık için hangi alan adı uzantısı kullanılıyor? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

        PORTEKİZ TELEFON KODU

        Portekiz telefon kodu dünya genelinde +351 olarak bilinir. +351 kodu kullanılarak Portekiz sınırlarına yapılacak aramalar sorunsuzca gerçekleştirilebilir. Böyle bir görüşmenin sorunsuz yapılabilmesi için numaraların başına +351 kodunu eklemeyi unutmamalısınız. Örneğin Türkiye’den Portekiz’de olan birini aramak istiyorsanız ve numara başına bu kodu eklemeyi unuttuysanız aramalarınız olması gerektiği şekilde gerçekleşmez. Ülke içindeki şehirler arası konuşmalarda ise bu kodun kullanılmasına gerek yoktur.

        PORTEKİZ PARA BİRİMİ

        Portekiz para birimi Euro (€) olarak bilinir. Avrupa Birliği’ne üye olan Portekiz, 2002 yılına kadar para birimi olarak Escudo kullanıyordu. Ancak bu tarih itibarıyla Euro’ya geçmiştir. Yani Portekiz ülkesine gittiğinizde günlük alışverişlerde ve turistik faaliyet ödemelerinizde Euro kullanmanız gerekir. Portekiz içinde yapılan küçük alışverişler için ise madeni paralar kullanılabilir. Ancak büyük faaliyetlerde 5, 10, 20, 50 ve 100 Euro banknotların tercih edilmesi uygundur.

        PORTEKİZ PLAKA KODU

        Portekiz plaka kodu da bu ülkeye turistik ziyaret yapmak isteyenlerin merak ettiği konular arasındadır. Bu ülkeye kayıtlı olan araçlar, “P” plaka koduna sahiptir. Avrupa Birliği’ne kayıtlı olan ülkenin araçlarında mavi zemin üzerinde “P” ve “AB” yıldızları bulunur. Bu görünüm sayesinde Portekiz ülkesine kayıtlı araçlar kolayca tanımlanabilir. P plaka kodunun önemini de merak ediyor olabilirsiniz. P, resmi işlemler ve trafik düzenlemeleri noktasında da önemli bir koddur.

        PORTEKİZ HANGI ALAN ADI UZANTISI

        Peki Portekiz hangi alan adı uzantısı? Ülkeye ait internet alan adı uzantısı, “.pt” şeklinde bilinir. İlgili ülkeye ait olan web siteleri, genel olarak bu uzantıyı taşır ve bu, aynı zamanda ülkenin dijital dünyadaki izini de ifade eder. Markalar ve devlet kurumları, Portekiz sınırlarında olduklarını ve bu ülkeyi temsil ettiklerini göstermek için bu uzantıyı kullanır. Ayrıca kişisel sitelerde de “.pt” uzantısı görülebilir. Örneğin bu ülkeye ait bir üniversitenin kendine ait web sitesinde “.edu.pt” alan adı uzantısına rastlamak mümkündür.

        PORTEKİZ HAKKINDA BİLGİLER

        Portekiz, İber Yarımadası’nda konumlanan bir ülkedir. Okyanus kıyısındaki şehirleriyle dikkat çeken ülke, etkileyici mimarisi ve zengin tarihiyle de beğeni toplar. Portekiz’in başkenti Lizbon’dur. Geçmişte büyük denizcilik imparatorluklardan birine ev sahipliği yapan ülkenin nüfusunun çok büyük çoğunluğu Katolik’tir. Ayrıca ülkenin resmi dili Portekizce’dir. Yaşam kalitesi, kültürü ve görsel zenginliğiyle Avrupa’da en çok ziyaret edilen ülkeler arasında yer alır.

        PORTEKİZ’İN RESMİ DİLİ NE?

        Portekizce, ülkenin resmi dili olsa da farklı bölgelerde konuşulan lehçeler vardır. Ülke genelinde İngilizce’de yaygın olarak kullanılsa da Portekiz’e ait birkaç kelime öğrenerek kolay bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Bunlardan bazılarını sizin için sıraladık;

        • Merhaba: Olá
        • Teşekkür ederim: Obrigado (erkekler için); obrigada (kadınlar için)
        • Hoşça kal: Adeus veya tchau
        • Evet: Sim
        • Hayır: Nao
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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