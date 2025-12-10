Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Portekizli şarkıcılar Eurovision’a katılmayacak

        Portekizli şarkıcılar Eurovision’a katılmayacak

        Portekiz'i 2026'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmek için yarışan şarkıcılar, seçilmeleri hâlinde yarışmaya katılmayı reddettiklerini duyuran ortak bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 23:40 Güncelleme: 10.12.2025 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Portekizli şarkıcılar Eurovision'a katılmayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) geçen haftaki tavrıyla, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını oylamaktan kaçınıp yarışmasına izin vermesi ve bunun hemen ardından İspanya, Hollanda, İrlanda, Slovenya ve son olarak İzlanda’nın İsrail’i boykot etmek için yarışmaya katılamama kararı almasına destek sürüyor.

        Portekiz’i gelecek yıl Eurovision’da temsil etmek için ulusal yarışmaya katılacak 16 şarkıcı, sosyal medya aracılığıyla ortak açıklama yaparak, "Gerek ülkelerinin gerekse dünyanın İsrail’e karşı sessiz kalmasının, yaşanan trajediye ortak olmaları anlamına geleceğini" belirtti.

        Bateu Matou Grubu, Cristina Branco, Djodje, Evaya, Inês Sousa, Marquise Müzikleri Grubu, Francisco Fontes, Gonçalo Gomes, Jacareu, Nunca Mates, Mandarim ve Rita Dias adlı isimlerin de yer aldığı Portekizli şarkıcı ve gruplar, Eurovision’a katılmayı reddettiklerini duyurdu.

        Açıklamada, "Rusya’nın 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımının siyasi nedenlerle (Ukrayna’nın işgali) yasaklanmasına rağmen, BM’ye göre Gazze’deki Filistinlilere karşı soykırım eylemleri gerçekleştiren İsrail’e aynı önlemin uygulanmamış olması bizi şaşırttı." ifadesi kullanıldı.

        Sanatçılar, EBU Genel Kurulu’nda İsrail’in Eurovision’a katılımına karşı ses çıkarmadığı ve yarışmadan çekilme kararı almadığı gerekçesiyle Portekiz resmi devlet televizyonu RTP yönetimini de eleştirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Eurovision Şarkı Yarışması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        ABD bir petrol tankerine el koydu
        ABD bir petrol tankerine el koydu
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."