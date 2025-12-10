Portekizli şarkıcılar Eurovision’a katılmayacak

Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) geçen haftaki tavrıyla, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını oylamaktan kaçınıp yarışmasına izin vermesi ve bunun hemen ardından İspanya, Hollanda, İrlanda, Slovenya ve son olarak İzlanda’nın İsrail’i boykot etmek için yarışmaya katılamama kararı almasına destek sürüyor.

Portekiz’i gelecek yıl Eurovision’da temsil etmek için ulusal yarışmaya katılacak 16 şarkıcı, sosyal medya aracılığıyla ortak açıklama yaparak, "Gerek ülkelerinin gerekse dünyanın İsrail’e karşı sessiz kalmasının, yaşanan trajediye ortak olmaları anlamına geleceğini" belirtti.

Bateu Matou Grubu, Cristina Branco, Djodje, Evaya, Inês Sousa, Marquise Müzikleri Grubu, Francisco Fontes, Gonçalo Gomes, Jacareu, Nunca Mates, Mandarim ve Rita Dias adlı isimlerin de yer aldığı Portekizli şarkıcı ve gruplar, Eurovision’a katılmayı reddettiklerini duyurdu.

Açıklamada, "Rusya’nın 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımının siyasi nedenlerle (Ukrayna’nın işgali) yasaklanmasına rağmen, BM’ye göre Gazze’deki Filistinlilere karşı soykırım eylemleri gerçekleştiren İsrail’e aynı önlemin uygulanmamış olması bizi şaşırttı." ifadesi kullanıldı.