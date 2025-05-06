"Portekizliler" Beşiktaş'ın yüzünü güldürüyor!

Son yıllarda birçok Portekizli futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş, yıldız oyunculardan istediği performansı elde etti.

Ricardo Quaresma'nın 2010 yılında İstanbul'a ayak basmasıyla başlayan furya Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida ve Pepe ile devam ederken Portekiz futbolunu Beşiktaş'ta şimdilerde Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Joao Mario temsil ediyor.

Siyah-beyazlı futbol takımının bu sezon formasını giyen üç Portekizli toplamda 31 gol kaydederken, 18 asistlik de performans sergiledi.

Bu sezon kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Gedson Fernandes ise Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ağlarını birer kez sarsarak zorluk düzeyi yüksek maçlarda sorumluluktan kaçmadı.

Siyah-beyazlı takımın golcü futbolcusu Rafa Silva, sırasıyla Reeder Samsunspor, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını birer golle kapatarak alınan galibiyetlere önemli katkı yaptı.

Bu sezon söz konusu müsabakalarda atılan 10 golün 6'sının altına bu iki isim imza attı.

Beşiktaş'ın, ligde ilk beş sırada bulunan takımlara karşı elde ettiği başarılı sonuçlarda Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in payı oldukça büyük.

BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK KOZU RAFA SİLVA

Sezon başında kadroya dahil olan Rafa Silva, gösterdiği performansla taraftarların en güvendiği isim oldu.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Portekizli kanat oyuncusu, 16 gol, 12 asist ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

Derbilerdeki performansıyla da dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki oyuncu, Turkcell Süper Kupa'da ve ligde Galatasaray ağlarını birer kez sarsmayı başardı.