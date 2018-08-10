Porto - Chaves maçı ne zaman?

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Porto, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Chaves takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. Porto, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Chaves, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'dan 481 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Porto kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Chaves sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.
Porto son haftadaki Belenenses müsabasında 2-0 kazandı.
Chaves ise Pacos Ferreira karşılaşmasında 4-2 kazandı.
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