Şampiyonlar Ligi'nde Porto'nun Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi
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TUGAY KERİMOĞLU - BeIN Sports
Pozisyonları bulan Galatasaray, maçı kaybeden de Galatasaray. 1-0 kaybetti ama ben Galatasaray'ı beğendim. Deplasmanda bu kadar pozisyona girip atamamak şanssızlık. Maç önünde duran top için herkesin ismi tahtaya yazılır. Maicon boştu orada. Golde Maicon'un pozisyon hatası var. Galatasaray, ligde bu kadar pozisyona girmemiştir. Galatasaray golü bulmuş olsa Porto savunmasında daha çok açık olacaktı.
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İstediğini yapan, oyununu rakibe kabul ettiren bir Galatasaray vardı sahada. Ama sonuca ulaşamadı. Futbolda böyle şeyler vardır. Belhanda'dan hiçbir şey göremedim. Maç sonunda da bir fotoğrafı var zaten... Ben kabullenemiyorum bunu. Türkiye'de oynuyorsan böyle davranamazsın. Sana bu kulübün geçmişini pek iyi anlatamamışlar. Bir maçın ardından da bu maçı Belhanda aldı diyeyim artık.
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Maç sonunda Belhanda ne güzel gülüyor değil mi.. Mutlu, huzurlu... Fotoğraf her şeyi anlatıyor. Konuşmaya bile gerek yok. Kulüp senden o kadar şey bekliyor, kontrat imzalıyor. Sen umursamıyorsun bir şeyi. 70-75 dakika oyunda kaldı Belhanda. Bir kez bile duymadım ismini. Galatasaray'ın artık deplasmanda oynaması gereken sistem budur. İyi bir referans maçı oldu bu açıdan.
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Hem atamaz hem de tutamazsan - MEHMET DEMİRKOL - Fanatik
İlk yarıda Galatasaray, Fernando’nun mükemmel oyunuyla Porto’nun kurmak istediği baskıyı erkenden kırdı ve rakip alana çıktı. İkinci yarıda sarı kartlı Donk’un yarattığı tedirginlikle savunma görevlerinin ön plana çıkması Brezilyalı’nın etkinliğini azalttı. Bunun zincirleme bir etki yaptığını da söylemek lazım. İlk yarıda Sinan, Onyekuru ve Rodrigues’i demarke bir şekilde geniş alanda topla buluşturabildi Galatasaray. Sert orta sahanın yaptığı baskı Portekizlileri zorladı.
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İkinci yarıda hem bu sertlik sarı kart tedirginliğiyle yumuşadı hem de presle kapılan toplar azalınca Porto iki hızlı hücum kanadımızı daha rahat kontrol etti. Buna rağmen akan oyunda Porto’dan daha çok net pozisyon bulduk. Galatasaray’ın kadrosuna bakıldığında bir deplasman fobisi olması inanılmaz. Geçiş oyununun profesörü sayılabilecek Fernando, iki uçurtma Rodrigues ve Onyekuru ve dün neredeyse bir Gareth Bale golüne yaklaşmış olan Sinan. İşte dün aslında bu takımın kontra oyununa ne kadar yakın olduğunun bir gösterisini izledik. Kaçan 5 net gol gecenin bir şova dönüşmesini engelledi ama bu gerçeği değiştirmedi.
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Gecenin sorusu
44’de Sinan’ın olağanüstü bir dirplingle 70 metreyi kat edip yaptığı vuruşta Rodrigues’e pas verebilir miydi? Hayır doğrusunu yaptı. Rodrigues kendisini tam olarak demarke şekilde gösteremedi ya da savunma pas kanalını kapattı. Sinan yapması gerekeni yaptı. Belki daha iyi vurabilir miydi diye sorabiliriz. Hepsi bu.
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Maçın starı
İki kaleciye bu ödülü paylaştırmak lazım. Belki Muslera o korenere çıkabilir miydi sorusunu sorabiliriz. Ama Telles’in ‘pası’ da son derece kalteliydi.
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Maçın olayı
Yenen goldeki adam paylaşımı yüksek kalitedeki oyuna hiç yakışmayan bir acemilik. Savunmada kimse Marega’nın nereden çıktığını anlamadı. Halbuki ideal bir alan savunmasında tam orada en iyi savunmacı kule kimse o olmalıydı. Bir an bazen her şeyi yıkıyor işte. Çok yazık.
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Kısa mesaj
Üzücü. Buradan 1 hatta 3 puan çıkarmak bu oyunla mümkündü.
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Devler Ligi’nde sonucu detaylar belirler - UĞUR MELEKE - Hürriyet
Dragao’da en azından beraberliği hak eden G.Saray, basit bir detayla, Nagatomo’yla Marega arasındaki 14 santimlik boy farkıyla kaybetti maçı.
Dün akşam Lokomotiv-Schalke ve Porto-Galatasaray maçlarını peş peşe izledim. Grup olağanüstü dengeli. Herkes kazanmayı çok istiyor ama güç dengeleri nedeniyle maçlarda kaderi küçük detaylar belirliyor. Önce Ruslar, bir anlık konsantrasyon eksikliğiyle üzgün ayrıldılar sahadan. Ardından da Dragao’da en azından beraberliği hak eden Galatasaray, yine basit bir detayla, Nagatomo’yla Marega arasındaki 14 santimlik boy farkıyla kaybetti maçı. Bir zamanlama hatası mıydı, eşleşme ya da yerleşim hatası mıydı, elbette bunun cevabını en iyi Terim biliyor. Ama Devler Ligi böyle. Sonucu küçük detaylar belirliyor.
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Oysa maçın genelinde Onyekuru ve Sinan harikalardı. Uluslararası bir yıldızı, Brahimi’yi savunurken sağ iç Fernando ve sağ açık Onyekuru’nun da yardımıyla gayet başarılıydık. Corona daha fazla pozisyon yarattı zira sol iç Belhanda, Nagatomo’ya gereken yardımı yapmadı. Terim’e saygı duyuyorum ancak iki maçın ikisinde de takımın zayıf halkası gözüken Belhanda’nın oyunda bu kadar kalmasına da anlam veremiyorum. İlk maçta N’Diaye’nin ilk kartı görmesinin sebebi de Belhanda’ydı. Eğer orada N’Diaye, Belhanda yüzünden o ilk kartı görmese, Porto’da da sahada N’Diaye olacaktı muhtemelen.
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Bu arada dünün çok önemli bir karesine de değinmeden geçemeyeceğim: Michael Oliver, dünyanın en iyi hakemlerinden biri. Sırası geldiğinde Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası finali yöneteceğine eminim. Dün tek bir hatası dışında da ders gibi bir maç yönetti İngiliz. En öğretici karesi de 52’de Linnes’e sarı kart gösteriş biçimiydi. Norveçli sağ bek feci bir hata yapmış, topu kaptırmış, çareyi sarı kartlık bir faul yapmakta bulmuş. Zaten çok üzgün. Oliver elinde sarı kartla geliyor ama morali bozuk Linnes’i bir de o incitmek istemiyor, çok açık. Sakince gösteriyor kartı, abartmadan... Süper Lig’in gerilerek, depar atarak kart şovu yapan hakemlerine güzel bir dersti bence o kare.
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Hayalleri bırakın - AHMET ÇAKAR - Sabah
Normal olarak Galatasaray'ın 4-5 gol atarak kazanması gereken bir maçı kaybetmesi beraberinde pek çok soru işareti getirir. Öncelikle şunu belirtelim: Porto gibi iyi bir takıma son yıllarda iç sahada oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçında hiçbir rakip bu kadar pozisyon bulamamıştır.
Hele hele ilk yarı maç 4 olurdu.
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Maç boyu Nagatomo, Rodrigues, Sinan'ın kaçırdıklarını alt alta koyduğumuzda çok üzücü bir tablo ortaya çıkıyor.
Bu işin yazık boyutu... Ama bu golleri kaçıran oyuncuların hiçbirisi golcü değil. Eren yoktu, Galatasaray'ın vuruş tekniği yüksek oyuncusu da yoktu.
Pozisyonlara girildi ama gol gelmedi.
Gelelim yenen gole... Her şey Galatasaray'ın kontrolü altında geçmişti.
İlk yarı berabere bitti ama ikinci yarının başında Galatasaray kornerden öyle bir gol yedi ki köy takımları bile yemez.
Bir korner atışında eşleşmeler bellidir.
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Portolu Marega kafayı vurduğu an üç metre çapındaki bir dairede hiçbir Galatasaraylı oyuncu yok. Golün tekrarına bakıyoruz, Nagatomo-Marega eşleşmesi gibi görünüyor. Bu da yanlış.
Biri dev gibi, diğeri ufacık. Neresinden bakarsanız bakın, Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar gol kaçırır, böylesine komik ve enayice gol yerseniz söyleyeceğiniz hiçbir şey olmaz. Tıpkı dün gece Galatasaray'ın bütün suçu kendisinde araması gerektiği gibi. Emre Akbaba'yı alalım dediniz, parayı sarf ettiniz, golcü alamadınız.
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Ayrıca duran toptan sürekli yenilen gollere de engel olamadınız. Ondan sonra da Fatih hoca "Benim hayallerim var" diyor.
Hocam, hayalleri bırak da dün gece yediğiniz gole bak. Böyle gol, bırak hayalleri, rüyalarda bile yenmiyor.
İngiliz hakem oyun genelinde objektif. Serdar Aziz'in bir çekilmesi var. VAR olsaydı, penaltı verebilirdi ama Şampiyonlar Ligi'nde böylesine penaltıları kimse vermiyor.
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Hem atamadık hem attırdık... - HAKAN ÜNSAL - Hürriyet
G.Saray açısından her ne kadar eksikleri var olsa da sahada bu eksiklerin hissedilmeyeceği bir maçtı. Çünkü, kurgu, oyun planı ve hedef bu maçı bu kadro ile oynamaya uygundu. Galatasaray’ın deplasmanda oynanan ligdeki maçlara göre başka ve daha iyi gözükmesi de normaldi. Kazanma mecburiyetinin olmadığı, şartların eşit ve kaybetmemenin opsiyonlar arasında daha geçerli hale geldiği bir maç takımı daha diri, disiplinli ve bir bütün haline getirdi.
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G.Saray bu oyunu ligde de oynar fakat, savunma oynuyor eleştirisi alır, beğenilmez ve ilk önce taraftar protesto eder. Porto karşısında oynanan akılcı ve hızlı oyun net pozisyonlar getirdi. Pozisyon da verdik ama deplasmanda böyle net pozisyonlara girmek kolay iş değil ve atamıyorsanız karşınızda çok iyi kaleci var demektir.
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Muslera yine müthiş bir pozisyonu çıkardı ama Casillas net 3 pozisyonu çıkararak Muslera’dan alışık olduğumuz bir performans ortaya koydu ve Galatasaray’ın ilk yarı maçı bitirmesini engelledi.
Her iki takımda kendi sağ kenarını iyi kullandı. Nagatomo ve Telles ilk yarıda en çok yorulan ve zorlanan oyuncular oldu. Fernando ve Donk riskli oynama ihtiyacı olmayınca kontrolü aldılar ve hızlı hücumların başlangıç noktası oldular. Aynı zamanda savunmaya da yardım gidince, Serdar ve Maicon az hata yaparak oynadılar.
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NEFİS İLK YARI...
- Önde oynayan 3 hızlı ve etkili oyuncu, maçın kendilerine ve yeteneklerine uygun hale dönmesini iyi değerlendirdi. Normalde rakip sahada kalabalık oyuncuların arasında etkili olmaya çalışan Rodrigues, Henry Onyekuru ve Sinan aylar sonra kafesinde doğal ortamına salınmış aslanlar gibi saldırdı.
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İlk yarı G.Saray’da işini yapmayan yoktu. Bu devre ne kadar iyi oynadıysak, ikinci yarıya da bir o kadar kötü başladık. Bu sezon, G.Saray’ın etkili olduğu ve iyi yaptığı duran toptan gol bulma işini Porto çok rahat pozisyon bularak değerlendirdi. Gol yenilebilir ama böylesine iyi oynanan bir ilk yarıdan sonra bu kadar basit gol yenmemeli.
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YiNE DURAN TOP...
Sadece gol yemedik. Aynı zamanda korkan rakibi cesaretlendirdik. Dahası, ilk yarıdaki o kontrolümüzdeki oyundan koptuk. G.Saray kaybetti ama sebebi rakipten çok bizdik. Kaçırdığımız pozisyonlar ve yediğimiz kolay golden sonra şunu söyleyebiliriz ki, G.Saray 9-10 puanları görür ve gruptan çıkar.
2- Deplasmanda fazla pozisyon zehirlenmesi sebebiyle.
3- Sinan’ın tarihe geçecek iken kulübeye geçişi sebebiyle.
4- Rodrigues’in en iyi yaptığı işi unutması sebebiyle.
5- Duran toptan atan ama yediren de defans sebebiyle.
MAÇIN ADAMI: CASILLAS
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Yazık oldu - ATTİLA GÖKÇE - Milliyet
Beklenenden güzel bir başlangıç, heyecanlı ve akıllı bir ilk yarı sergiledi Galatasaray. Porto gibi tecrübeli bir ekibe karşı kendi ağırlığını, dik başlı bir duruşla ortaya koydu.
Öyle bir oyun çıktı ki karşımıza Real Madrid’de efsane yazan kaleci Iker Casillas, gençlik günlerinin en başarılı örneklerinden bir sunum yaptı kurtarışlarıyla.
Biri Nagatomo’dan, diğeri Sinan Gümüş’ten gelen iki gollük vuruşu ayaklarıyla kurtarması ise tecrübe ve ustalığına ilaveten şansının eseriydi.
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Fatih Terim, Porto’daki maça beklenen onbirle başladı. Mariano’nun sağbek görevini Linnes’e vermesi, Ndaiye’nin yokluğunda Donk’u görevlendirmesi, ağrılarından şikayet edince 18’de bile yer bulamayan Eren’in yerine Sinan Gümüş’ü sahaya sürmesi tercihten çok, zorunluluklara dayalı kararlardı. Bu arada Emre Akbaba’nın sakatlığında Belhanda’ya da önemli bir fırsat sunmuştu Fatih Terim. Peki Belhanda bu fırsatı değerlendirebildi mi? Hayır. Kullandığı toplarla etkili bir iş çıkaramadı. Oyun kurgusu ve yaratıcı hamleleri göremedik kendisinden.
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Fernando’nun oyunun merkezindeki gayretlerini taksir ederek izledik. Ama Ryan Donk, Marega’nın kornere kafa koyarak attığı golde hatalıydı. Serdar Aziz’in başka bir oyuncuya odaklanıp yerini boşaltırken Donk’un o alanı boş bırakmadan Marega’yı engellemesi gerekirdi.
Oyunun 1 saatlik bölümü dolarken Belhanda nihayet kıpırdanmaya başladı. 67’de Rodriguez’e attığı pas çok önemli bir gol fırsatı yarattı ama olmadı.
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Galatasaray adına sanırım en şanssız dakika Rodrigues’in tam da penaltı noktasının hizasında Sinan’ın pasıyla aldığı topu çok kötü bir sağ vuruşla kargalara göndermesiydi. Maicon’un ortaladığı topa gecikerek kafa ile vuran Sinan Gümüş de gol kaçırma gösterisine katıldı.
Gecenin üzen bir tarafı vardı: Mücadele ediyorlar, pozisyonlara giriyorlar, başlarını dik tutuyorlar ama bir türlü golü bulamıyorlardı. Böyle olunca yedikleri tek gol de yürek sızlatıyordu.
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Galatasaray o golden sonra ligdeki görüntülerin aksine beklenenin üzerinde reaksiyon gösterdi. Fatih Terim ise oyuncu değişikliklerinde olabilecek tüm riskleri göze aldı.
Hepsi de yerinde hamlelerdi. Muslera goldeki hatasını tekrarlamadı. Porto’nun en tehlikeli pozisyonlarında harika çıkışlarla oyunu tutmaya çalıştı, olmadı.
Yazık oldu!
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Neredesin Gomis! - LEVENT TÜZEMEN - Sabah
Porto'nun üstünlük kurmasına Galatasaray izin vermedi. Porto'nun üzerine Galatasaray hızlı hücumlarla gitti ve ilk yarıda inanılmaz pozisyonlar buldu. Sadece Sinan Gümüş ikisi net üç gol pozisyonunu kaçırdı. Golcü eksikliğinin acısını çeken Galatasaray'da Onyekuru ile Nagatomo iki atağı kötü vuruş nedeniyle gol yapamadı. Porto deplasmanında eğer bu kadar pozisyona girip gol atamıyorsan bunun adı şanssızlık değil tamamen beceriksizliktir. TV başındaki tüm Galatasaraylılar inanın "Neredesin Gomis!" diye yakınmışlardır.
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Golcü eksikliğinde Terim'in şapkadan tavşan çıkaracak hali yoktu. Terim'in şartlar gereği hücum hattı için tercih ettiği Onyekuru-Rodrigues- Sinan üçlüsü akılalmaz pozisyonları harcadı. Eğer bir yarışma düzenlenip pozisyonlar dondurulsa ve "Bu vuruşlar ne oldu?" diye sorulsa cevap "Gol" olurdu.. Geçen sezon ligde inanılmaz vuruşlarla kritik goller atan Sinan'a bu saatten sonra "Topa şöyle vurman gerekir" diye öğretemezsin. Eleştirsem de hücumda Galatasaray'ın en isteklisi, yaratıcı oyuncusu ve en çalışkanı yine Sinan Gümüş oldu.
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Porto savunmasının ağır yapısına rağmen hızlı ve çabuk dediğimiz Onyekuru ile Rodrigues yeterli sorumluluk almadı. Oysa bu ikili Porto savunmasının kanatlarını hallaç pamuğu gibi atmalıydı.
Yenilen golde kontrolünde olan Marega'yı unutan Maicon'un ciddi pozisyon hatası vardı. Bu yenilgi Galatasaray'a yakışmadı. Çünkü Porto'ya karşı Galatasaray bırakın bir puan almayı, kazanması gereken bir oyun ortaya koydu, ciddi pozisyonlar buldu ama golcü eksikliğine mahkum olup, kaybetti.
Devler Ligi için de "VAR" sistemi şart. Serdar Aziz'e yapılan hareket penaltıydı.
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