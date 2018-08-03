Portsmouth - Luton Town karşılaşma önü

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Portsmouth, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Luton Town takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Portsmouth son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Luton Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 285 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Portsmouth kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Luton Town sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Portsmouth son haftadaki Doncaster Rovers müsabasında 3-1 yenildi.

Luton Town ise Portsmouth maçında 1-0 yenildi.

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