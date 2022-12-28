SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılda iki kez ödeniyor!

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Cumhurbaşkanlığı’nın bazı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarını yeniden belirleyen kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 38.5 kuruş oldu. Yani, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 25 kuruştan 38.5 kuruşa yükseldi.

Ancak bu kararla tüketicinin poşete ödeyeceği 25 kuruşta bir değişiklik olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaya göre yeniden değerleme oranında yüzde 122.93 yapılması planlanan artışta indirim yetkisini kullanarak 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payını 38.5 kuruş olarak belirledi.