'Pota' şikâyeti, basket maçıyla bitti

İstanbul Beşiktaş'taki Yahya Kemal Parkı basketbol sahasında maç yapan bir grup genç, iki gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'nın Twitter'daki hesabına, "Bu kadar genç sahaya pota ve ışık bekliyoruz, bilginize" tweet'i attı.

— İBB Beyazmasa (@ibbBeyazmasa) August 9, 2018

Bu tweet'in ardından İBB Beyaz Masa'dan, "Merhaba gençler, sizi mi kıracağız:) Konuyu ekiplerimizle görüşüp sizin için süreci takip edeceğiz. Yüzünüzden gülümseme, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Spor ve sağlıkla kalın" cevabı geldi.

'POTALAR ONARILDI, SİZİ BEKLİYORUZ'

Kısa süre sonra ise İBB Beyaz Masa'nın bilgi verdiği ekipler sahaya geldi ve aydınlatma sorununu çözüp, potaların tamiratını yaptı. İBB ekibi, gençlere bu gelişmenin haberini, maça hazır fotoğraflarıyla birlikte, "Potolar onarıldı, aydınlatma güçlendirildi. Müsabakaya hazırız, sizi bekliyoruz" tivitiyle verdi.

'EFSANE BİR MÜSABAKA OLDU'

Gençler ile İBB ekibi, Yahya Kemal Parkı basketbol sahasında dostluk maçına çıktı. Maçın ardından İBB Beyaz Masa attığı tivitte, "Herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Efsane bir müsabaka oldu. Siz de fena değilsiniz. Sadece masada değil, sahada da iyiyiz" dedi.

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