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        Haberler Spor Basketbol STBL Potada derbi heyecanı: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko - Basketbol Haberleri

        Potada derbi heyecanı: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

        Türk basketbolunun iki lokomotifi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki dev derbide 23 Mart Pazar gübü (yarın) kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:21 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:21
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        Potada derbi heyecanı: A.Efes-F.Bahçe
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 23 Mart Pazar günü (yarın) derbi heyecanı yaşanacak.

        Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.

        Saat 20.30'da oynanacak müsabakada, Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü görev yapacak.

        Ligde 21 maçın 20'sini kazanan Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda giriyor.

        Geride kalan süreçte 16 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes ise averajla 3. basamakta yer alıyor.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı ev sahibi Fenerbahçe Beko 86-72 kazanmıştı.

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