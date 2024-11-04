Potada temsilcilerimizin maç programı!

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım temsil ediyor.

Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Bursaspor ve TOFAŞ yer alıyor.