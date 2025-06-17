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        Haberler Spor Basketbol Potanın Perileri'nde kadro açıklandı - Basketbol Haberleri

        Potanın Perileri'nde kadro açıklandı

        FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 18:41 Güncelleme: 17.06.2025 - 18:41
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        FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, milli takımın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Alperi Onar, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik, Olcay Çakır Turgut, Pelin Bilgiç, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Teaira Zyaira McCovan, Tilbe Şenyürek

        A Grubu maçları için dün Yunanistan'a giden ay-yıldızlılar; grupta Fransa, İsviçre ve Yunanistan'la karşılaşacak.

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