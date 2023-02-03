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Potasyum açısından zengin olan besinler

Potasyum vücutta sodyum ile birlikte çalışarak vücudun sıvı dengesini sağlar ayrıca, iskelet ve kalp kası aktivitesi için kilit madde görevi görür. Yapılan çalışmalar potasyumun; hipertansiyonu önlediğini, felç riskini azalttığını, kalp ve damar hastalıklarını engellendiğini ortaya koyuyor.

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  • Potasyum açısından zengin olan besinler

    Bir bardak kahvede 455 miligram potasyum bulunur. 
  • Potasyum açısından zengin olan besinler

    Ortalama bir narda 666 miligram potasyum bulunur. 
  • Potasyum açısından zengin olan besinler

    Potasyum açısından oldukça zengin olan karpuzun iki üçgen diliminde yaklaşık 640 miligram potasyum vardır ayrıca karpuzda A ve C vitaminleri de bulunur. 
  • Potasyum açısından zengin olan besinler

    100 gram porsiyonundaki barbunya fasulyesinde 403 miligram potasyum vardır.
  • Potasyum açısından zengin olan besinler

    İçerisinde demir, protein ve liftin bolca bulunduğu kuru fasulyenin 175 gramında 829 miligram potasyum bulunur. 
  • Potasyum açısından zengin olan besinler

    Orta boy bir domates yaklaşık 292 miligram potasyum içerir. 
  • Potasyum açısından zengin olan besinler

    Bir orta boy muz 422 miligram potasyum içerir.
  • Potasyum açısından zengin olan besinler

    100 gr avokado ortalama 485 miligram potasyum içerir.
  • Potasyum açısından zengin olan besinler

    100 gram mantar 414 miligram potasyum içerir. 
  • Potasyum açısından zengin olan besinler

    100 gr patates 535 miligram potasyum içerir. 
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