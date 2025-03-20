Pozitif Vibrations 22 Haziran'da başlıyor

Programı, organizasyonu ve diğer tüm detaylarıyla müzik severlere unutamayacakları bir deneyim yaşatmak felsefesiyle ve +1’in katkılarıyla hayata geçirilen Pozitif Vibrations serisi 22 Haziran’da başlıyor.

Mezerg

Los Angeles çıkışlı indie pop grubu Foster the People, Fifa 21’de yer alan şarkısı Don’t Turn Around ile ünü geniş kitlelere yayılan Biig Piig, sahne enerjileri ve iletişimlerindeki samimiyetle, seyircisine aradığını fazlasıyla bulduran grup Büyük Ev Ablukada ve elektronik müzikle piyanoyu buluşturan Mezerg’i ağırlayacak olan Pozitif Vibrations 22 Haziran’da Bonus Parkorman’da gerçekleşecek