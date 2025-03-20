Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Pozitif Vibrations 22 Haziran'da başlıyor

        Pozitif Vibrations 22 Haziran'da başlıyor

        Müzikseverler için holistik bir deneyim sunmayı amaçlayan Pozitif Vibrations serisinin 22 Haziran'da gerçekleşecek ilk buluşmasında Foster the People, Biig Piig, Büyük Ev Ablukada ve Mezerg Bonus Parkorman'da müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 00:05 Güncelleme: 20.03.2025 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pozitif Vibrations 22 Haziran'da başlıyor
        ABONE OL

        Programı, organizasyonu ve diğer tüm detaylarıyla müzik severlere unutamayacakları bir deneyim yaşatmak felsefesiyle ve +1’in katkılarıyla hayata geçirilen Pozitif Vibrations serisi 22 Haziran’da başlıyor.

        Mezerg
        Mezerg

        Los Angeles çıkışlı indie pop grubu Foster the People, Fifa 21’de yer alan şarkısı Don’t Turn Around ile ünü geniş kitlelere yayılan Biig Piig, sahne enerjileri ve iletişimlerindeki samimiyetle, seyircisine aradığını fazlasıyla bulduran grup Büyük Ev Ablukada ve elektronik müzikle piyanoyu buluşturan Mezerg’i ağırlayacak olan Pozitif Vibrations 22 Haziran’da Bonus Parkorman’da gerçekleşecek

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Parkorman
        #Büyük Ev Ablukada
        #Pozitif Vibrations
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Trump: Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
        Trump: Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!