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        Haberler Ekonomi Para PPK özetinde 'sıkılaşma' vurgusu - Para Haberleri

        PPK özetinde 'sıkılaşma' vurgusu

        TCMB'nin sürpriz bir şekilde 500 baz puanlık faiz artırım kararı aldığı PPK toplantısının özetinde " Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir" ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:48
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        PPK özetinde 'sıkılaşma' vurgusu
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        Merkez Bankası (TCMB) 500 baz puanlık artırıma giderek politika faizini yüzde 50'ye yükselttiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetini yayımladı.

        Özette şubat ayında, aylık manşet enflasyon ve enflasyonun ana eğilimi gerilemekle beraber Enflasyon Raporu tahmin patikasında öngörülenin üzerinde seyrettiği ifade edildi. Bu dönemde hizmet, gıda ve enerji gruplarının yıllık enflasyona olan katkısının yükselirken, temel mal ile alkol-tütün-altın gruplarının katkısının gerilediği belirtildi.

        "YURT İÇİ TALEPTE DİRENÇLİ SEYİR"

        PPK özetinde şubat ayında tüketici enflasyonunda yaşanan artışta ücret ve geriye doğru endeksleme davranışının devam eden yansımalarının hissedildiği hizmet fiyatlarının yanı sıra Ramazan ayına özgü unsurların etkisinin belirgin olduğu gıda fiyatlarının öne çıktığı belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

        "Bu dönemde özellikle kırmızı et ve bağlantılı işlenmiş et ürünleri ile çiğ süt referans fiyat artışının yansımalarının izlendiği süt ve süt ürünleri fiyatlarında artış oranı belirgin olmuştur. Gıda grubu doğrudan etkilerinin yanı sıra yemek hizmetleri kanalıyla dolaylı olarak da manşet enflasyonu olumsuz etkilemeye devam etmiştir. Enerji grubu aylık enflasyonunun ana belirleyicisi jeopolitik gelişmeler, petrol üretimine ilişkin alınan kararlar ve gerileyen stok seviyeleri neticesinde yükselen petrol fiyatları ile Türk lirasının seyrini takiben akaryakıt kalemi olurken, bedelsiz doğal gaz kullanımının aylık tüketici enflasyonuna mekanik etkisi 0,01 puan ile oldukça sınırlı kalmıştır. Temel mal grubu aylık enflasyonu şubat ayında zayıflamış, dayanıklı mallar başta olmak üzere bu grupta fiyatlar ılımlı bir oranda yükselmiştir. 2024 yılı ilk çeyreğinde yurt içi talepte devam eden dirençli seyir maliyet artışlarının fiyatlara geçişini kolaylaştırmıştır. Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır."

        "DEZENFLASYON İKİNCİ YARIDA TESİS EDİLECEK"

        PPK özetinde "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir" ifadeleri yer aldı.

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