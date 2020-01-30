Ayla Öztürk acoban@haberturk.com

Üniversite kliniğinde aynı anda beş prematüre bebeğin nefes alma zorluğu çekmesi üzerine hastane yönetimi inceleme başlattı. Yapılan incelemede bir hemşirenin gerekli olmadığı halde bebeklere morfin verdiği ortaya çıktı. Doktorların erken müdahalesi sayesinde bebekler ölümden kurtarılırken, hastane yönetimi, 20 Aralık’ta hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcı, hastanede anne sütünün verilmesi için kullanılan şırıngalarda morfinin bulunduğunu belirledi.

Savcı, beş bebeği öldürmeye kalkışmaktan hemşire hakkında tutuklama talebinde bulundu. Hastanenin Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Udo Kaisers, yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Çok üzgünüm. Böylesi bir olayın yaşanması bizi derinden etkiledi. Özellikle ailelerden ve bebeklerden yaşanan bu kötü olaydan dolayı özür dilerim” dedi.