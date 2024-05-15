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        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de flaş VAR gelişmesi: Rafa kalkabilir! - Futbol Haberleri

        Premier Lig'de flaş VAR gelişmesi: Rafa kalkabilir!

        Premier Lig kulüpleri, VAR uygulamasının gelecek sezondan itibaren kaldırılması yönündeki öneri için oylama yapacak. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 21:43 Güncelleme: 15.05.2024 - 21:43
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        Premier Lig'de çarpıcı VAR gelişmesi!
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        İngiltere Premier League'de Manchester City ile Arsenal arasında kıyasıya bir şampiyonluk yarışı sürerken, gelecek sezon için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

        Premier Lig kulüpleri önümüzdeki ay yapılacak yıllık genel kurul toplantılarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin gelecek sezondan itibaren kaldırılması önerisini oylamaya sunmaya hazırlanıyor.

        The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre; Wolverhampton Wanderers tarafından Premier Lig'e resmi olarak sunulan ve VAR'ın bu yaz kaldırılmasını talep eden karar, 20 kulübün temsilcilerinin 6 Haziran'da Harrogate'de yıllık toplantıları için bir araya gelmesiyle oylanacak.

        Kulüplerden yapılan bildiride VAR'dan şikayet edilme sebepleri şu şekilde sıralandı;

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        -Gol sevinçleri ve futbolu özel kılan spontane tutku üzerindeki etkisi

        -Uzun VAR kontrolleri ve zayıf iletişim nedeniyle stadyumlarda hayal kırıklığı ve karışıklık

        -Protestolar, Premier Lig marşının yuhalanması ve VAR'a karşı tezahüratlarla daha düşmanca bir atmosfer

        -VAR'ın açık ve bariz hataları düzeltme amacının aşılması, artık öznel kararların aşırı analiz edilmesi ve oyunun akışkanlığı ve bütünlüğünün tehlikeye atılması

        -VAR'ın sağladığı güvenlik ağı nedeniyle saha içi hakemlerin hesap verebilirliğinin azalması ve bunun da sahadaki otoritenin erozyona uğramasına yol açması

        -VAR'a rağmen hataların devam etmesi, taraftarların birden fazla görüntü ve tekrarın ardından insan hatasını kabullenememesi, hakemlik standartlarına olan güveni zedelemesi

        -Uzun VAR kontrolleri ve daha fazla ek süre ile Premier Lig'in hızlı temposunun bozulması ve maçların aşırı uzun sürmesine neden olması

        VAR kararları hakkındaki sürekli söylemlerin çoğu zaman maçın kendisini gölgede bırakması ve ligin itibarını zedelemesi

        -VAR'ın tamamen saçma yolsuzluk iddialarını körüklemesiyle güven ve itibar erozyonu

        Masada olacak 20 üyeden 14'ünün VAR'ın kaldırılması yönünde oy vermesi durumunda sistemin kaldırılacağı da ifade edildi.

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