Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
Premier Lig ekipleri Liverpool ve Newcastle United'ın scoutları Eyüpspor forması giyen 24 yaşındaki kaleci Berke Özer'i izlemeye geldi.
Bu sezon yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken ikas Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer'i Premier Lig'in iki dev ekibi takibe geldi.
İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Newcastle United'ın görevlileri, Eyüpspor'un Süper Lig'in 31'inci haftasında Adana Demirspor'u konuk ettiği maçı yerinde takip etti.
Maçı dikkatle takip eden scoutlar, 24 yaşındaki kaleci hakkında sık sık not alarak değerlendirmelerde bulundu.
Bu sezon ligde sadece cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında görev alamayan 24 yaşındaki file bekçisi, aynı zamanda Eyüpspor’un ligde en çok forma giyen oyuncusu olmayı da başardı.
2 bin 475 dakika ile ligde en fazla süre alan Eyüpsporlu Berke Özer, gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın da dikkatini çekmeyi başardı. Berke Özer, A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde Macaristan ile oynadığı maçların aday kadrosuna da dahil edildi.
Berke Özer, bu sezon ikas Eyüpspor ile 28 lig maçına çıktı. Başarılı eldivenin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.