Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig maç yayınlarında yeni karar! - Futbol Haberleri

        Premier Lig maç yayınlarında yeni karar!

        Yeni sezonda Premier Lig'in maç yayınlarında hakem kameraları da kullanılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 14:14 Güncelleme: 14.08.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Premier Lig maç yayınlarında yeni karar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Lig maçlarında yeni sezondan itibaren hakem kameralarının görüntüleri de yayında kullanılabilecek.

        İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig'deki maçlarda gollerin ve önemli pozisyonların tekrarında hakemlerin taktığı kameralardaki görüntülerden de yararlanılacak.

        FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk kez başvurulan hakem kameralarının yayında kullanılması yeniliği yarın oynanacak Liverpool-Bournemouth maçından itibaren İngiltere Premier Lig'e de taşınacak.

        Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), mart ayında aldığı kararla gerektiğinde bu görüntülerin VAR odasında da kullanılmasının önünü açmıştı.

        FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hakem kamerası kullanımının "beklentilerinin ötesine geçtiğini" ve çok olumlu yorumlar aldıklarını söyledi.

        Premier Lig'de hakem kamerası ilk kez 2023-24 sezonunda, Crystal Palace-Manchester United maçında kullanılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Haklarında 876'şar yıl isteniyordu... Firari 2 sanık yakalandı!
        Haklarında 876'şar yıl isteniyordu... Firari 2 sanık yakalandı!
        Konutların yarısına yakınının deprem sigortası yok
        Konutların yarısına yakınının deprem sigortası yok
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        UKOME'den Martı'ya ret!
        UKOME'den Martı'ya ret!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!