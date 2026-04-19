        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de zirve yarışında Manchester City, Arsenal'i mağlup etti!

        Premier Lig’de zirve yarışında Manchester City, Arsenal’i mağlup etti!

        İngiltere'de şampiyonluğu ilgilendiren maçta Manchester City, Arsenal'i 2-1 mağlup etti. Manchester City, eksik maçını da kazanması durumunda lider Arsenal ile puanları eşitleyecek.

        Giriş: 19 Nisan 2026 - 20:45 Güncelleme:
        Manchester City şampiyonluk ateşini yaktı!

        İngiltere Premier League’in 33. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi.

        Manchester ekibi, 16. dakikada Rayan Cherki’nin golüyle öne geçerken, Arsenal 18. dakikada Kai Havertz ile skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Pep Guardiola’nın öğrencileri, 65. dakikada Erling Haaland’ın golüyle 2-1 öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı.

        Bir maçı eksik olan Manchester City puanını 67’ye yükseltirken, lider Arsenal 70 puanda kaldı. Son 5 haftaya girilirken Manchester City, şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan elde etti.

        Ligin ilk yarısında Arsenal'in sahasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlanırken, City bu kez rakibini mağlup ederek ikili averajda da üstünlük sağladı.

        Manchester City, 34. haftada 22 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Lider Arsenal ise 25 Nisan Cumartesi günü sahasında Newcastle United’ı konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

        Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı.

        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
