Prens Harry ailesiyle arasını bozan kitabını savundu: Vicdanım rahat

Prens Harry, babası Kral Charles, Birleşik Krallık'taki günleri ve kraliyet ailesini anlatan, birçok sırrı içeren 'Yedek' (Spare) adlı kitabını neden yazdığını açıkladı.

41 yaşındaki Sussex Dükü'nün 19 ay sonra babasıyla ilk kez geçen hafta bir araya geldiği haberleriyle birlikte, aralarındaki çekişmenin sona erip ermeyeceği merak konusu oldu. Prens Harry'nin, eşi Meghan Markle ile birlikte İngiltere'den ayrılıp ABD'ye yerleştikten sonra, ailesiyle pek fazla iletişim kurmadığına dair haberler gelmeye devam ediyor.

Prens Harry, yeni röportajında, ilk olarak yılın geri kalanı için planının Kral Charles'a odaklanmak olduğunu doğruladı. The Guardian'a konuşan Harry; "Odak noktam gerçekten babam olmalı. Bu hafta buna kesinlikle yaklaştık" ifadesini kullandı.

Prens Harry, popüler kitabı 'Yedek' (Spare) hakkında konuşurken, "Kirli çamaşırlarımı herkesin önünde ortaya döktüğüme inanmıyorum. Zor bir mesajdı ama bunu mümkün olan en iyi şekilde verdim. Vicdanım rahat" dedi.

"Zaten ortaya atılmış hikâyelere bir dizi düzeltme yapıldı. Bir bakış açısı ortaya atılmıştı ve düzeltilmesi gerekiyordu. Dile getirmenin bazı insanları rahatsız ettiğini ve anlatıya aykırı olduğunu biliyorum" diyen Harry; "Ailemin bazı üyeleri bir kitap yazdığım için beni asla affetmeyecek. Elbette birçok şey için beni asla affetmeyecekler" ifadesini kullandı.