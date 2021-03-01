Kraliçe'den misilleme! Aynı gün ekrandalar 0:00 / 0:00

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Prens Harry, eşi Meghan Markle birlikte Amerikan CBS Televizyonu'nda izlenme rekorları kıran Oprah Winfrey'in programına katıldı.

7 Mart'ta ekrana gelecek programın fragmanında Prens Harry'nin Kraliyet'ten ayrılma sürecinde verdiği ifadeler yer aldı.

ANNESİ DIANA'YA ATIFTA BULUNDU

Prens Harry, 1997'de hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'nın ölmeden önce Kraliyet Ailesi'yle bağlarını koparmasına atıfta bulunarak "Yıllar önce bu süreci tek başına yaşamasının onun (Prenses Diana) için nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemiyorum. Çünkü ikimiz (Harry ve Markle) için inanılmaz derecede zor oldu" şeklinde konuştu.

Röportajda küçükken annesiyle çekilmiş bir fotoğrafın gösterilmesinden sonra "Ben burada eşimle yan yana oturup sizinle konuştuğum için mutluyum. En azından biz birlikteyiz" dedi.

CBS'in aktardığına göre pazar günü ekrana gelecek programda çiftin ABD'ye taşınma hikayeleri ve gelecek planları hakkında konuştuğu belirtildi.

AYNI GÜN KRALİÇE DE EKRANLARDA OLACAK

Kraliçe II. Elizabeth ve Kraliyet üyelerinin katıldığı İngiliz Milletler Topluluğu programının, pandemi nedeniyle 8 Mart'ta gerçekleşmeyeceği açıklandı.

Bunun yerine Kraliçe ve Kraliyet mensuplarının, Oprah Winfrey'in Prens Harry ve eşi Meghan ile yaptığı röportajla aynı gün İngiliz Milletler Topluluğu etkinliği kapsamında BBC One'da konuşma yapacağı öğrenildi.

Tahtın varisi Prens Charles, bir sonraki varis Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın da programa katılacağı belirtildi.

"AKIL SAĞLIĞIMI ETKİLİYOR" DEMİŞTİ

Prens Harry kısa süre önce James Corden'a verdiği röportajda da Britanya basınında çıkan haberlerin akıl sağlığını kötü etkilediğini ve ailesi için endişelendiğini söylemişti.

Harry, "Bu hiçbir zaman bir şeyleri bırakmak ya da kaçmak değildi. Buna geri çekilmek diyebiliriz. Birçok kişinin görebildiği gibi çok zor bir çevre. Hepimiz İngiliz basınının nasıl olabileceğini biliyoruz ve bu akıl sağlığımı mahvediyordu. Bunun zehirli bir şey olduğunu düşünüyordum. Ben de her eş ve babanın yapacağını yaptım ve ailemi oradan çıkardım ama asla çekip gitmedim" demişti.

BİR YILLIK SÜRE DOLMADAN BAĞIMSIZ OLACAKLARINI BİLDİRMİŞTİ

Prens Harry ile eşi, geçen sene Kraliyet'ten ayrılma kararı almış ancak Kraliçe ile yapılan görüşmenin ardından bir yıllık yeniden değerlendirme süreci üzerinde anlaşılmıştı.

Bununla beraber süre dolmadan önce Prens Harry, geçen ay yaptığı açıklamada, görevlerine geri dönmeyeceklerini ve finansal açıdan bağımsız olacaklarını bildirmişti.

İkinci çocuklarını bekleyen çiftin, bundan sonra ABD'de yaşayacağı belirtilmişti.

TARTIŞMALI GELİN

Prens Harry ve Meghan Markle, 2018'de başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'de görkemli bir törenle evlenmişti.

Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesliğine gelmişti.

Kraliyet ailesine dahil olmadan önce oyunculuk kariyeri bulunan, ABD vatandaşı olan ve ailesinin kökleri Afrika'ya dayanan Markle, İngiliz monarşisi için ilk niteliğinde pek çok özelliği bir arada taşımasıyla tartışma konusu olmuştu.

Veliaht Prens Charles ile Prenses Diana'nın ikinci çocuğu Harry, tahtın 6'ncı sıradaki varisi konumunda bulunuyordu.

Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.