İsmini açıklamayan kaynaklar National Enquirer'a, Prens Harry'nin kitabının kraliyet ailesi hakkında çok fazla drama içermediği için yayıncılar tarafından birkaç kez veto edildiğini söyledi. Kaynak Prens Harry'nin anısının birkaç kez reddedilmesinin şimdiden endişe verici olduğunu söyledi.

Yayıncıların kararını savunan içeriden bir kişi ise "Kitapların içeriğinin yaratıcı süreç boyunca gelişmesi ve değişmesi alışılmadık bir durum değil. İyi yayıncılar, sadece yazarların yazdıklarını basmak yerine yazarlarıyla birlikte çalışırlar" dedi.