Prens Velid bin Talal Twitter'ın en büyük ikinci ortağı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" yaptı.

Twitter, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) şirketin tek yöneticisinin Elon Musk olduğunu bildirdi. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin tek yöneticisi olmasının "geçici" bir durum olduğunu kaydetti.

Öte yandan, satın almayla yaklaşık 10 yıldır halka açık bir şirket olan Twitter tamamen özel bir şirket haline geliyor.

Son işlemlerin ardından Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi (KHC) CEO'su Prens Velid bin Talal, Twitter'da Musk'tan sonra ikinci en büyük hissedar konumunda yer aldı. Kingdom Holding Company 35 milyon adet hisse ile Twitter yatırımcısı olmaya devam etmeye karar verdi. Firmanın hisse başına 54.2 dolar ile toplamda yaklaşık 1.9 milyar dolar değerindeki payı bulunuyor.

Twitter kurucularından Jack Dorsey ise yüzde 2.4'lük payla şirketin en büyük ortakları arasında yer aldı. Dorsey'nin paylarının değeri 1 milyar dolar oldu. Katar Yatırım Otoritesi ise 375 milyon dolar yatırım ile Twitter’ın yeni pay sahiplerinden biri haline geldi.

14 NİSAN'DA TEKLİFİNİ BİLDİRMİŞTİ

Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirilmişti. Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuş, gerekçe olarak da "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" bildirmişti.

Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı.