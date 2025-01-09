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        Haberler Dünyadan Prens William'dan Prenses Kate Middleton'a 43'üncü yaş kutlaması - magazin haberleri

        Prens William'dan Prenses Kate Middleton'a 43'üncü yaş kutlaması

        Geçen yıl doğum gününden sonra ameliyat olan ve kanser tedavisi gördüğü için kameralardan uzak duran Prenses Kate Middleton, bugün kanseri yenmiş şekilde 43'üncü yaşını kutluyor. Prens William, alışılmadık şekilde samimi bir mesajla eşinin doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 16:02 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:02
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        Galler Prensesi Kate Middleton, bugün 43 yaşına girdi. Prens William, eşine hitaben duygusal bir doğum günü mesajı yazdı. Middleton'ın daha önce görülmemiş bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan William, ona "en inanılmaz eş ve anne" şeklinde hitap etti.

        Resmi kraliyet hesabından alışılmadık derecede kişisel bir mesaj paylaşan William, Middleton'ın gücünü övdü. Prens, eşinin 43'üncü yaşını şu sözlerle kutladı:

        "En inanılmaz eş ve anne, geçen yıl gösterdiğin güç olağanüstüydü. George, Charlotte, Louis ve ben seninle çok gurur duyuyoruz. İyi ki doğdun, Catherine. Seni seviyoruz."

        William, mesajını bitirdikten sonra adını yazmak yerine 'W' şeklinde imzasını attı.

        Resmi kraliyet hesaplarından daha önce bu kadar kişisel bir mesaj paylaşılmamıştı.

        Middleton'ın fotoğrafı, geçen yaz Windsor'da kraliyet fotoğrafçısı Matt Porteous tarafından çekildi.

        Matt Porteous, William, Kate ve çocuklarının fotoğraflarını onlarca kez çekti, kraliyet turlarında onlara eşlik etti.

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        Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla da bu sabah Prenses Kate'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

        Kral ve Kraliçe, Instagram hesaplarından, Kate Middleton'ın Sandringham'daki Noel Günü yürüyüşünden bir fotoğrafını paylaştı.

        Middleton'ın elinde bir demet çiçekle gülümsediği fotoğrafa, "Galler Prensesi'ne mutlu yıllar" notunu yazdılar.

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        9 Ocak 1982'de İngiltere'nin Reading şehrinde doğan Kate Middleton, 2024'ü hayatının en kötü yılı olarak geçirdi. Geçen yıl ocak ayında 42'nci yaş gününü kutladıktan kısa bir süre sonra, Kensington Sarayı, Galler Prensesi'nin karın ameliyatı için hastaneye kaldırıldığını ve iyileşirken halka açık görevlerine ara vereceğini duyurmuştu.

        Ancak spot ışıklarından uzak geçirdiği zaman, sağlığı hakkında pek çok spekülasyonu körükledi. Prens William ile ayrıldıkları bile söylendi. Mart 2024'te Prenses, kendisine kanser teşhisi konduğunu yayınladığı bir video ile duyurdu.

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        Kate Middleton, kemoterapi tedavisi göreceğini ve iyileşmesine öncelik verdiği için kamu görevlerinden süresiz olarak uzak kalacağını açıkladı. Bu esnada Prens William da aile hayatını ve eşinin iyileşmesini ön plana koyarak kamusal etkinliklerini azalttı. Middleton ile aynı anda Kral Charles da kanser tedavisi gördü.

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        Eylül ayında Kate Middleton, kemoterapisinin sonan erdiğini pozitif bir aile videosuyla duyurdu ve kraliyet görevlerine döndü.

        Videoda Middleton ile William'ın samimi görüntülerine de yer verilmesi, kraliyetin modernleşen yüzü olarak yorumlandı.

        Prens William, kasım ayında Güney Afrika'ya yaptığı gezide 2024'ü "Hayatımın en zor yılı" şeklinde nitelendirdi.

        #Prenses Kate Middleton
        #doğum günü
        #kraliyet
        #Prens William
        #kanser
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