Dük Kraliçe adına resmi görevlerde bulunmaktadır. William, 30'dan fazla askeri organizasyonun ve sivil hayır kurumunun başındadır. The Royal Foundation ile birlikte çalışmalar yürütmektedir. Projeleri özellikle ruh sağlığı, çevreyi koruma ve acil durum çalışanları konularında yoğunlaşmaktadır. William, Aralık 2014'te dünya çapında yasa dışı vahşi yaşam ticaretini azaltmayı amaçlayan "United for Wildlife" girişimini kurdu. Nisan 2016'da Cambridge'ler ve Prens Harry, insanları zihinsel sağlık sorunları hakkında açılmaya teşvik etmek için "Heads Together" zihinsel sağlık bilinçlendirme kampanyasını başlattı. Ekim 2020'de William, önümüzdeki on yılda çevresel çözümleri teşvik etmek için 50 milyon sterlinlik bir girişim olan Earthshot Ödülü'nü başlattı.