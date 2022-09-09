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Prens William kimdir, kaç yaşında? Cornwall ve Cambridge Dükü Prens William hayatı

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Prens William unvan değişikliği ile gündeme geldi. Galler Prensi Charles ve Galler Prensesi Diana’nın ilk çocuğu olan Prens William'ın hayatı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • Prens William kimdir, kaç yaşında? Tahtın ilk varisi, Cornwall ve Cambridge Dükü Prens William hayatı ve biyografisi

    Prens William'a Kraliçe tarafından 2011 yılında "Cambridge Dükü" unvanı verilmiştir. Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Prens Charles'ın yeni kral olmasıyla "Cornwall" unvanı oğlu Prens William'a geçti. Yeni kralın oğlu William ise resmi olarak tahtın ilk varisi olacak. İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...
  • Prens William kimdir, kaç yaşında? Tahtın ilk varisi, Cornwall ve Cambridge Dükü Prens William hayatı ve biyografisi

    PRENS WİLLİAM KİMDİR?

    Cornwall ve Cambridge Dükü Prens William (d. 21 Haziran 1982, Londra) Britanya kraliyet ailesi mensubu, Galler Prensi Charles ve Galler Prensesi Diana'ın büyük oğlu. Britanya taht sıralamasında ilk sıradadır.

    Londra, St Mary's Hastanesi'nde doğan William, Wetherby Okulu, Ludgrove Okulu ve Eton Koleji'nde eğitim gördü. Üniversiteye başlamadan önce bir sene Belize ve Şili’de kaldı. İskoçya’daki St Andrews Üniversitesi’nden Coğrafya alanında İskoç Master of Arts derecesi alarak mezun oldu. William daha sonra Kraliyet Askeri Akademisi Sandhurst'ta eğitim aldı ve orduda Blues ve Royals birliğinde görev yaptı. Nisan 2008'de, Kraliyet Hava Kuvvetleri Koleji Cranwell'den mezun oldu ve 2009'un başlarında RAF Arama ve Kurtarma Kuvvetlerine katıldı. Temmuz 2015'ten itibaren iki yıl boyunca East Anglian Air Ambulans'ta tam zamanlı pilot olarak görev yaptı.
  • Prens William kimdir, kaç yaşında? Tahtın ilk varisi, Cornwall ve Cambridge Dükü Prens William hayatı ve biyografisi

    Dük Kraliçe adına resmi görevlerde bulunmaktadır. William, 30'dan fazla askeri organizasyonun ve sivil hayır kurumunun başındadır. The Royal Foundation ile birlikte çalışmalar yürütmektedir. Projeleri özellikle ruh sağlığı, çevreyi koruma ve acil durum çalışanları konularında yoğunlaşmaktadır. William, Aralık 2014'te dünya çapında yasa dışı vahşi yaşam ticaretini azaltmayı amaçlayan "United for Wildlife" girişimini kurdu. Nisan 2016'da Cambridge'ler ve Prens Harry, insanları zihinsel sağlık sorunları hakkında açılmaya teşvik etmek için "Heads Together" zihinsel sağlık bilinçlendirme kampanyasını başlattı. Ekim 2020'de William, önümüzdeki on yılda çevresel çözümleri teşvik etmek için 50 milyon sterlinlik bir girişim olan Earthshot Ödülü'nü başlattı.
  • Prens William kimdir, kaç yaşında? Tahtın ilk varisi, Cornwall ve Cambridge Dükü Prens William hayatı ve biyografisi

    29 Nisan 2011'de Catherine Middleton ile evlenmiş ve Kraliçe tarafından kendisine Cambridge Dükü unvanı verilmiştir. İlk çocukları Prens George 22 Temmuz 2013'te, ikinci çocukları Prenses Charlotte 2 Mayıs 2015'te, üçüncü çocukları Prens Louis ise 23 Nisan 2018'de dünyaya gelmiştir.

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