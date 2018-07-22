Presnses Diana ölümün üzerinden geçen yıllara rağmen hala yakından araştırılan isimler arasında yer alıyor. Özellikle Lady Diana'nın ölümü ile ilgili sorular İngiliz Kraliyet ailesini yakından takip eden ve Lady Diana'ya hayranlık duyanlar tarafından araştırılıyor. Peki; Lady Diana ne zaman öldü? İşte Prenses Dina'nın ölüm tarihi ve ve ölüm nedeni...

PRENSES DİANA NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Prenses Diana 31 Ağustos 1997 tarihinde ödü. 1997 yılında Dodi Al Fayed'le birkaç tatile çıktı. Ağustos ayında Akdeniz'de Dodi'nin 'Jonikal' yatında kaldı. Çok paparazzi kovaladığı için Diana ve Dodi Paris'e dönmeye karar verdi. Dodi'nin babasının otelinde kalmak istediler. 31 Ağustos sabah saat on iki buçukta Dodi'nin apartmanına gitmek için otelden çıktılar. Otelin arkasından çıktılar fakat paparazzi onları bekliyordu. Giderken şoför (Henri Paul) yolu şaşırdı ve karanlık bir tünelde kaza yaptı. Henri Paul ve Dodi al Fayed olay yerinde hayatını kaybetti. Paparazziler fotoğrafları çekerken ambulans geliyordu. 2 saat boyunca doktorlar Diana'nın hayatını kurtarmaya çalıştı. Saat dörtte Prenses Diana yaşamını yitirdi. Sadece Diana'nın koruma görevlisi, Trevor Rees-Jones hayatta kaldı.

Haberi duyduğunda Prens Charles, Earl Spencer ve Diana'nın kız kardeşleri İngiltere'den hemen Diana'nın yanına gitti. O sabah da Diana'nın cenazesi İngiltere'ye döndü. 6 gün resmi yas ilan edildi ve 6 Eylül 1997`de yapılan görkemli bir veda töreniyle Diana toprağa defnedildi. Ayrıca öldüğünde sarayın önüne yüzbinlerce not ve çiçek bırakıldı. Prens Harry bir not yazdı: "Mommy"(anneciğim) ve tabutuna bıraktı. 2.5 milyar kişi Diana'nın cenazesini izledi. İngiltere'de bütün kanallar cenazesini gösterdi. Bazı söylentilere göre Prenses Diana'nın ölümünün bir suikast olduğu düşünülmektedir. Ama bunu kanıtlayan bir delil ortaya çıkmamıştır...

PRENSES DİANA KİMDİR?

Diana Frances Spencer, yani nam-ı diğer Lady Diana 1 Temmuz 1961 tarihinde İngiliz aristokrasisi içinde doğdu. Edward John Spencer'in en küçük kızıydı. Annesi Frances, babasının ilk eşiydi. İngiltere, Norfolk'ta, Sandringham Park House'da doğdu. Percy Herbert (kilise rektörü ve Norwich ve Blackburn eski piskoposu) tarafından St.Mary Magdalene kilisesinde vaftiz edildi. Eşinden boşanan Frances Spencer, Diana'yı ve bir kardeşini de alarak Londra'da Knightsbridge'deki bir apartman dairesine taşındı. Aynı yılın noelinde babalarını görmeye giden Spencer kardeşleri, Edward John Spencer annelerinin yanına göndermeme kararı aldı. Frances Spencer dava açsa da eski eşinin nüfuzu nedeniyle çocukları geri alamadı...

Diana, kökeni Stuart'lardan gelen aristokrat bir aileye mensuptu.Anne tarafında İrlandalı, İskoçyalı, İngiliz ve Amerikan atalarına sahipti. Büyük ninesi New York'lu zengin bir mirasyedi olan Frances Work'tu. (d. 27 Ekim 1857 - ö. 26 Ocak 1947).Baba tarafından Diana, evlilik dışı dört oğlu yoluyla 2. Charles'ın soyundan geliyordu.

Lady Diana'nın ataları:

Charles Lennox, Louise de Kérouaille'in oğlu.

Charles Beouclerk, Nell Gwyn'in oğlu

James Crofts-Scott, meşhur bir ayaklanmanın lideri, Lucy Walter'in oğlu.

Diana'nın dikkate değer ataları 1. Robert (the Bruce) ve Anne; Mary Boleyn, Catherine Grey, Maria de Salina, John Egerton ve James Stanley'dir.

Spencer'ler yüzyıllardır kraliyet ailesi ile yakın ilişki içinde olmuşlardır. Diana'nın anne tarafından büyük annesi, Ruth Fermoy, (d. 2 Ekim 1908 - ö. 6 Haziran 1993 ) uzun süre arkadaşı ve yardımcısı idi.Aktör Oliver Platt ikinci kuzenidir. Diana ayrıca favori aktrislerinden biri olan Audrey Hepburn'ün kuzenidir. Diğer dikkate değer kuzenleri Humphrey Bogart ve III. Rainier'dır...

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