Prenses Diana'nın geleneği sürüyor: Prens William ve oğlu evsizlere yemek hazırladı

Prens William, annesi Prenses Diana'nın 1993'te başlattığı bir geleneği sürdürüyor. Galler Prensi, 12 yaşındaki oğlu Prens George'u evsizlere yardım etmesi için gönüllü yardım kuruluşu Passage'ın Victoria'daki St. Vincent Merkezi'ne götürdü. Burası, annesiyle bağlantısından dolayı William için kişisel önem taşıyor. Prens William, çocukken annesi Prenses Diana ile birlikte bu yardım kuruluşuna gidiyordu.

Prens George, Londra'nın merkezindeki evsizlerle çalışan Passage'ın görevlileriyle birlikte yoksul insanlar için öğle yemeği hazırladı. Baş şef Claudette Dawkins'le birlikte Noel yemeğini hazırlamaya yardımcı olan Prens William, Brüksel lahanasının; Prens George ise Yorkshire pudinginin yapımına el attı.

REKLAM

Kek pişirmeye de yardımcı olan baba-oğul, sonrasında öğle yemeğine katılamayan kişilere dağıtılan yardım kuponları, tuvalet malzemeleri, çoraplar ve atıştırmalıkları içeren ihtiyaç paketlerini hazırladı.

Prens George, Aralık 1993'te babası William ve büyükannesi Diana'nın imzaladığı aynı sayfayı kullanarak ziyaretçi defterini imzaladı.

Yardım kuruluşunun başkanı, Prens William'ın, çocuklarına saray dışındaki hayatı ve toplumun en savunmasız kesimlerinin desteklenmesinin ve gözetilmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalıştığını söyledi. Evsizlere yardım kuruluşuna yapılan ziyaret, kraliyet ailesinin Buckingham Sarayı'ndaki yıllık Noel yemeğiyle aynı güne denk geldi.