Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı müzayede evinde
Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkıyor
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby Müzayede Evi'nde açık artırmaya sunulacak olan Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı müzayede evinde sergilenmek için hazırlandı.
Kazak 40,000-70,000 £ (50,000-80,000 $) satış tahmini ile açık artırmaya sunulacak.
Prenses Diana'nın basın sekreteri Joanna Osborne'un koyunlu kazağıyla ilgili Oliver Everette yazdığı özel mektup da müzayede evinde sergileniyor.
POLO MAÇINDA GİYMİŞTİ
Prenses Diana ünlü kazağı 1981 yılında nişanlısı İngiltere Kralı 3'üncü Charles ile birlikte gittiği polo maçında giymişti.
Kazakta bulunan tek siyah koyun, Diana'nın monarşi içindeki statüsünün sembolü olarak görüldü.Diana'nın birbirine benzeyen beyaz koyunlar arasındaki tek siyah koyun olduğunun mesajını verdiği belirtiliyordu.
Warm & Wonderful imzası taşıyan kazak, 1994 yılından sonra bir daha Prenses'in üzerinde görülmedi.