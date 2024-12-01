Prenses Kate Middleton'dan mektup var
Kansere yakalandığını açıklamasının ardından kemoterapiyi tamamlayan Prenses Kate Middleton, sevginin gücünün "en karanlık zamanlarda bile ışık olduğunu" belirten bir Noel mesajı paylaştı
Prenses Catherine (Kate Middleton), 6 Aralık'taki Aziz Nikola Günü töreninde konuklara dağıtılmak üzere bir mektup yazdı. Mektuptan bazı bölümler, bu geleneksel tören öncesinde internette yayınlandı.
42 yaşındaki Galler Prensesi, kutlama ve neşe zamanı olarak bahsettiği geleneksel gün mesajında, sevginin en karanlık zamanları aşmaya yardımcı olabilecek bir şey olduğunu kaydetti.
Bu yıl kanser tedavisini tamamlayan Kate Middleton, Noel dönemini kastederek; "Bu aynı zamanda bize yavaşlama ve hepimizi birbirine bağlayan daha derin şeyler üzerinde düşünme fırsatı da veriyor. Durup kendimizi günlük yaşamın baskılarından uzaklaştırdığımızda, hayatlarımızı açık bir kalple, sevgiyle, nezaketle ve bağışlayıcılıkla yaşayacağımız alanı buluruz" ifadesini kullandı.
"SEVGİ EN KARANLIK ZAMANLARIMIZDA BİLE IŞIKTIR"
“Her şeyden önce bizi korkuya değil sevgiye yönelmeye teşvik ediyor. Kendimize gösterdiğimiz sevgi ve başkalarına gösterdiğimiz sevgi. Empatiyle dinleyen sevgi, nazik ve anlayışlı sevgi, bağışlayıcı sevgi, neşe ve umut getiren sevgi” diye yazan Prenses, sözlerine şöyle devam etti: Alabileceğimiz en büyük hediye bu sevgidir. Sevgi, en karanlık zamanlarımızda bile parıldayan ışıktır. Hepimizin birbirimize sunabileceği bir şey var. Nazik sözler ya da anlayışlı bir kulak, yorgun bir omzun etrafındaki bir kol ya da sessizce birinin yanında olmak.
Prenses ayrıca "teselli, öğüt veren ve bağ kuran, her şeyden önce sevginin hepimizi birleştirip güçlendirdiğini gösterenleri" de kutladı.
KEMOTERAPİYİ TAMAMLADI
Bu yılın başlarında karın ameliyatı sonrası kanser teşhisi konulan ve kemoterapi görmeye başlayan Prenses, eylül ayında tedavisinin tamamlandığını bir videoyla açıklamıştı.
Eşi Prens William, çocukları George, Charlotte ve Louis'nin de yer aldığı videoda Prenses, bundan sonraki tedavi süreci için, “Tam iyileşme için yolum uzun, günbegün yaşamaya devam ediyorum” demişti.