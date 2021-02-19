Prenses Latife ile ilgili BAE'den açıklama

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Bu açıklamadan birkaç saat önce, Dubai Emiri olan babası tarafından rehin tutulduğuna ilişkin video paylaşan Prenses Latife'nin durumunu görüşmek için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği devreye girmişti. BM, BAE'den Prenses Latife'nin hayatta olduğuna dair kanıt göstermesini istemişti. Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Prenses Latife'nin durumundan endişe duyduğunu belirtmişti.

Bu hafta başında BBC'nin Panorama programı Prenses Latife'nin gizlice kaydettiği videoları yayınlamıştı.

Bu videolarda, Prenses Latife babası El Maktum'un, kaçmaya çalıştığı 2018 yılından bu yana kendisini zorla alıkoyduğunu ve hayatından endişe ettiğini söylüyordu.