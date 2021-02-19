Prenses Latife ile ilgili BAE'den açıklama

Bu açıklamadan birkaç saat önce, Dubai Emiri olan babası tarafından rehin tutulduğuna ilişkin video paylaşan Prenses Latife'nin durumunu görüşmek için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği devreye girmişti. BM, BAE'den Prenses Latife'nin hayatta olduğuna dair kanıt göstermesini istemişti. Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Prenses Latife'nin durumundan endişe duyduğunu belirtmişti.
Bu hafta başında BBC'nin Panorama programı Prenses Latife'nin gizlice kaydettiği videoları yayınlamıştı.
Bu videolarda, Prenses Latife babası El Maktum'un, kaçmaya çalıştığı 2018 yılından bu yana kendisini zorla alıkoyduğunu ve hayatından endişe ettiğini söylüyordu.
BM görüntülere ulaşmak için Latife'ye Özgürlük kampanyasından David Haigh'le temasa geçti. Bu görüntüler, dünya çapında BM'nin konuyu soruşturması taleplerinin gündeme gelmesine yol açmıştı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell bugün bir açıklama yaparak BAE'ye bildirdiklerini kaydetti ve "Hayatta olduğuna dair kanıt istedik, bilgi istedik" dedi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, BAE'ye kaygı ve taleplerini Perşembe günü, ülkenin Cenevre'deki daimi büyükelçiliği ile temas kurarak iletti.
"OLAY ENDİŞE VERİCİ"
İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise olayın endişe verici olduğunu, bakanlığın doğrudan müdahil olmasa da gelişmeleri yakından takip edeceğini açıklamıştı.
Dubai Emiri Şeyh Muhammed, aynı zamanda BAE Başkan Yardımcısı ve dünyanın en zengin liderlerinden biri.
İnsan hakları savunucuları Şeyh Muhammed'i muhalefeti bastırmakla suçluyor ve yargı sisteminin kadınlara karşı ayrımcılık yaptığını söylüyor.
Prenses Latife, arkadaşlarının yardımıyla 2018'de Dubai'den kaçmaya çalışmış ancak birkaç gün sonra, Hint Okyanusu'nda bulunduğu gemide komandolar tarafından yakalanıp Dubai'ye geri getirilmişti.
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