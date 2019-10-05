PRENSES TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ
Muhallebi için
1 litre su
1 su bardağı şeker
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 adet vanilya
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı tereyağı
Sos için
100 gram tereyağ
2 yemek kaşığı kakao
4 yemek kaşığı toz şeker
1 adet yumurta
PRENSES TATLISI NASIL YAPILIR?
Muhallebi malzemeleri yağ, vanilya, hariç karıştırılır ve kaynayıp koyulaşana denk pişirilir.
İçine yağ ve vanilya eklenir yağ eridikten sonra iyice karıştırılıp ocaktan alınır.
Geniş bir borcama dökülür, üzeri için tereyağ eritilir.
Hafif ılıdıktan sonra yumurta, şeker, ve kakao eklenerek mikserle güzelce çırpılır.
Pişirmeden bu haliyle muhallebi üzerine dökülür.
İstediğiniz gibi de süsleye bilirsiniz sizin tercihinize kalmış.
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