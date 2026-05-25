        Prestij Meselesi filminin konusu nedir? Prestij Meselesi filminin oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?

        Prestij Meselesi filmi, 25 Mayıs Pazartesi akşamı beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği film 2023 yılında gösterime girdi. Prestij Meselesi filmi, müzik sektöründe bir döneme damga vuran Prestij Müzik'in kuruluş hikâyesini konu almaktadır. Peki, Prestij Meselesi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Prestij Meselesi filmi konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 18:31 Güncelleme:
        Başrollerini Engin Hepileri, Eser Yenenler, Mahmut Kırmızıgül'ün paylaştığı Prestij Meselesi filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Film, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in meşhur olmalarını ve Hilmi Topaloğlu'nun Prestij Müzik'i kurma hikâyesini konu alıyor. Peki, Prestij Meselesi filminin konusu nedir? Prestij Meselesi filminin oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

        PRESTİJ MESELESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Film, 1991 yılında kurulan ve özellikle 90'lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile birlikte çıktıkları ve yıldızlığa uzanan yolculuğu anlatıyor.

        PRESTİJ MESELESİ OYUNCULARI KİMLER?

        Engin Hepileri: Hilmi Topaloğlu

        Eser Yenenler: Şinasi

        Aslıhan Güner: Semiha

        Biran Damla Yılmaz: Golhan

        Şebnem Bozoklu: Jale

        Melisa Döngel: Aysen

        Ali Sürmeli: Mehmet Ersoy

        Nursel Köse: Fatma

        Ece Yaşar: Sevgi

        Defne Samyeli: Defne Samyeli

        Meral Çetinkaya: Belkis Aran

        Erkan Petekkaya: Gani

        Erdal Özyağcılar: Serpil Akillioglu

        Zafer Ergin: Fahrettin Aslan

        Murat Han: Esref

        Bülent Emrah Parlak

        Mahmut Kırmızıgül

        Celil Nalçakan

        Melek Baykal

        Levent Sülün

        PRESTİJ MESELESİ FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

        Eylül 2022'de başlayan Prestij Meselesi filmi çekimleri Kasım 2022'de sona erdi. Filmin çekimleri, İstanbul ve Almanya'da gerçekleştirildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
