Prestij Meselesi filmi konusu ve oyuncuları: Prestij Meselesi ne zaman çekildi?
Prestij Meselesi filmi, 25 Mayıs Pazartesi akşamı beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği film 2023 yılında gösterime girdi. Prestij Meselesi filmi, müzik sektöründe bir döneme damga vuran Prestij Müzik'in kuruluş hikâyesini konu almaktadır. Peki, Prestij Meselesi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Prestij Meselesi filmi konusu ve oyuncuları...
Başrollerini Engin Hepileri, Eser Yenenler, Mahmut Kırmızıgül'ün paylaştığı Prestij Meselesi filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Film, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in meşhur olmalarını ve Hilmi Topaloğlu'nun Prestij Müzik'i kurma hikâyesini konu alıyor. Peki, Prestij Meselesi filminin konusu nedir? Prestij Meselesi filminin oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...
PRESTİJ MESELESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, 1991 yılında kurulan ve özellikle 90'lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile birlikte çıktıkları ve yıldızlığa uzanan yolculuğu anlatıyor.
PRESTİJ MESELESİ OYUNCULARI KİMLER?
Engin Hepileri: Hilmi Topaloğlu
Eser Yenenler: Şinasi
Aslıhan Güner: Semiha
Biran Damla Yılmaz: Golhan
Şebnem Bozoklu: Jale
Melisa Döngel: Aysen
Ali Sürmeli: Mehmet Ersoy
Nursel Köse: Fatma
Ece Yaşar: Sevgi
Defne Samyeli: Defne Samyeli
Meral Çetinkaya: Belkis Aran
Erkan Petekkaya: Gani
Erdal Özyağcılar: Serpil Akillioglu
Zafer Ergin: Fahrettin Aslan
Murat Han: Esref
Bülent Emrah Parlak
Mahmut Kırmızıgül
Celil Nalçakan
Melek Baykal
Levent Sülün