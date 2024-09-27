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        Haberler Bilgi Gündem Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun! Preveze Deniz Zaferi tarihi ve önemi

        Akdeniz'i Türk gölüne çeviren zafer: Preveze Deniz Zaferi 486 yaşında!

        Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlanıyor. Türk denizcilik tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanmasının, Akdeniz'in Türk gölü haline gelmesini sağlayan en önemli zaferidir. Bu zafer; donanmanın gücünü, Komutanların zekasını, askerlerin gayretini tüm dünyaya göstermiştir. İşte, Preveze Deniz Zaferi tarihi ve önemi hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 09:08 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:08
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        Şanlı Türk tarihinin en büyük deniz zaferlerinden biri olan Preveze Deniz Zaferi 486 yaşında! Preveze Savaşı, Osmanlı denizcilik tarihinin bir dönüm noktasıdır. Barbaros Hayrettiin Paşa'nın taktiksel zekâsı ile Haçlı ordusu hezimete uğratılmış ve Akdeniz, Türk gölü haline gelmiştir. Preveze Savaşı'ndan sonra Avrupalı devletler uzun süre Osmanlı'nın karşısına çıkamamıştır. Bu şanlı zaferin kazanıldığı 27 Eylül tarihi, her yıl Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanmaktadır. Peki, Preveze Deniz Savaşı nasıl kazanıldı? İşte, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi tarihi ve önemi…

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        PREVEZE DENİZ SAVAŞI 486 YAŞINDA!

        Bugün Türk denizcilik tarihinde kazanılmış en büyük zaferlerden bir tanesi olan Preveze Deniz Zaferi'nin 486. Yıl dönümü...

        Osmanlı Devleti'nin donanma gücünün ispatı niteliğinde olan Preveze Deniz Savaşı, Akdeniz'de dengeleri değiştirmiştir. Osmanlı Devleti'ne büyük bir saygınlık kazandıran bu zafer, Türk tarihini için gurur verici sonuçlar doğurmuştur.

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        PREVEZE DENİZ SAVAŞI KİMLER ARASINDA YAPILDI?

        Preveze Deniz Savaşı ya da Preveze Deniz Muharebesi, Osmanlı Devleti ile İspanya, Venedik, Ceneviz, Malta ve Papalık kuvvetlerinden oluşan, Andre Doria komutasındaki Haçlı donanması arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin kesin galibiyetiyle sonuçlanan Preveze Deniz Savaşı tarihi, 1538’dir.

        1538 yılında gerçekleşen bu savaşta, Osmanlı donanmasını idare eden Preveze Deniz Savaşı komutanı, Barbaros Hayreddin Paşa’dır.

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        PREVEZE SAVAŞI ÖZETİ

        1537 yılında, Barbaros Hayrettin Paşa Ege’de bulunan Venedik’e ait olan birtakım adaları ele geçirmiş ve Nakşa Dükalığı’nı Osmanlı Devleti sınırları içine katmıştı. Ayrıca Korfu adasının da Osmanlı Devleti tarafından kuşatılmış olması bölgenin önemli güçlerinden biri olan Venedik’i tedirgin etmekteydi.

        Yaşanan tüm bu gelişmeler üzerine; Papa III. Paulus, bölgede artan Osmanlı tehdidine son vermek adına Venedik, Ceneviz, İspanya ve Malta askerlerinden oluşan bir Haçlı donanması oluşturdu. Oluşan bu Haçlı donanmasına ise Andre Doria komutanlık ediyordu.

        Korfu Adası yakınlarında bir araya gelen Haçlı donanması, ilk olarak Preveze yakınlarında karaya çıkmak istediyse de, Osmanlı kuvvetleri buna izin vermedi ve Haçlılar, Korfu açıklarına çekilmek zorunda kaldılar. Preveze’ye yapılan bu Haçlı saldırısının karşılığı olarak da Barbaros Hayreddin Paşa, Kefalonya Adası’nı ele geçirerek Preveze’de donanmasını demirledi.

        25 ve 26 Eylül’de iki kez daha karaya asker çıkarabilmek için harekete geçen Haçlılar, bunlarda da başarısız olunca geri çekilerek, Lefkada Adası yakınlarında gemilerini demirlediler.

        28 Eylül 1538 günü Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Haçlıların üzerine doğru ilerlerdi ve Haçlı donanmasının ön safhasında yer alan kalyonlar imha edildi. Barbaros Hayreddin Paşa’nın, Turgut Reis’e de taarruz emri vermesiyle; kendi birliklerinin de imha edileceğini anlayan Andre Doria geri çekilmek zorunda kaldı.

        Yaklaşık 5 saat süren Preveze Deniz Savaşı sonunda; Osmanlı Devleti büyük bir zafer elde ederek, savaşın kazananı oldu.

        Konuya ilgi duyanlar arasında, en çok merak edilen hususlardan biri de Preveze Savaşı nerede yapıldı? sorusunun cevabıdır. 1538 tarihinde yapılan Preveze Deniz Savaşı, bugünkü Yunanistan’ın kuzeybatısında yer alan Preveze mevkiinde gerçekleşmiştir.

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        PREVEZE SAVAŞI NEDENLERİ

        28 Eylül 1538 tarihinde yapılan ve Osmanlı Devleti’nin büyük bir zafer kazandığı Preveze Savaşı’nın nedenleri şu şekildedir:

        Korfu Adası’nın Osmanlı Devleti tarafından kuşatılması.

        Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de artan etkinliğine son verilmek istenmesi.

        Osmanlı Devleti’nin bazı Venedik adalarını ve Nakşa Dükalığı’nı kendi topraklarına katması.

        PREVEZE DENİZ SAVAŞI SONUÇLARI

        Türk tarihinin, en önemli savaş galibiyetlerinden biri olan Preveze Deniz Savaşı sonuçları şunlardır:

        Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.

        Venedik Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı vermek zorunda kalmıştır.

        Batı dünyasının, Akdeniz’deki etkinliği büyük bir darbe almıştır.

        Suriye ve Mısır’a giden deniz yollarının güvenliği sağlanmıştır.

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        PREVEZE SAVAŞI ÖNEMİ

        1538 yılında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti galibiyetiyle sonuçlanan Preveze Savaşı’nın önemi; bu savaş sonrasında Akdeniz’deki Türk hâkimiyetinin perçinlenmiş olmasından ileri gelmektedir. Preveze Deniz Savaşı ile birlikte, artık Akdeniz’de Osmanlı Devleti’ne karşı koyabilecek bir donanma gücü kalmamıştır.

        (Görseller AA'dan alınmıştır)

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