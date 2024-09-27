PREVEZE SAVAŞI ÖZETİ

1537 yılında, Barbaros Hayrettin Paşa Ege’de bulunan Venedik’e ait olan birtakım adaları ele geçirmiş ve Nakşa Dükalığı’nı Osmanlı Devleti sınırları içine katmıştı. Ayrıca Korfu adasının da Osmanlı Devleti tarafından kuşatılmış olması bölgenin önemli güçlerinden biri olan Venedik’i tedirgin etmekteydi.

Yaşanan tüm bu gelişmeler üzerine; Papa III. Paulus, bölgede artan Osmanlı tehdidine son vermek adına Venedik, Ceneviz, İspanya ve Malta askerlerinden oluşan bir Haçlı donanması oluşturdu. Oluşan bu Haçlı donanmasına ise Andre Doria komutanlık ediyordu.

Korfu Adası yakınlarında bir araya gelen Haçlı donanması, ilk olarak Preveze yakınlarında karaya çıkmak istediyse de, Osmanlı kuvvetleri buna izin vermedi ve Haçlılar, Korfu açıklarına çekilmek zorunda kaldılar. Preveze’ye yapılan bu Haçlı saldırısının karşılığı olarak da Barbaros Hayreddin Paşa, Kefalonya Adası’nı ele geçirerek Preveze’de donanmasını demirledi.

25 ve 26 Eylül’de iki kez daha karaya asker çıkarabilmek için harekete geçen Haçlılar, bunlarda da başarısız olunca geri çekilerek, Lefkada Adası yakınlarında gemilerini demirlediler.

28 Eylül 1538 günü Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Haçlıların üzerine doğru ilerlerdi ve Haçlı donanmasının ön safhasında yer alan kalyonlar imha edildi. Barbaros Hayreddin Paşa’nın, Turgut Reis’e de taarruz emri vermesiyle; kendi birliklerinin de imha edileceğini anlayan Andre Doria geri çekilmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 5 saat süren Preveze Deniz Savaşı sonunda; Osmanlı Devleti büyük bir zafer elde ederek, savaşın kazananı oldu.

Konuya ilgi duyanlar arasında, en çok merak edilen hususlardan biri de Preveze Savaşı nerede yapıldı? sorusunun cevabıdır. 1538 tarihinde yapılan Preveze Deniz Savaşı, bugünkü Yunanistan’ın kuzeybatısında yer alan Preveze mevkiinde gerçekleşmiştir.