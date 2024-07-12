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        Haberler Spor Diğer Bisiklet Primoz Roglic, Tour de France'tan çekildi! - Fransa Bisiklet Turu - Diğer Haberleri

        Primoz Roglic, Tour de France'tan çekildi!

        Red Bull BORA Hansgrohe takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 12. Etabında geçirdiği kaza sonrası tura devam edemeyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 14:03 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:03
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        Roglic, Tour de France'tan çekildi!
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        Fransa Bisiklet Turu’nda (Tour de France) genel klasmanın iddialı isimlerinden Primoz Roglic’ten kötü haber… Turun 12. Etabında geçirdiği kaza nedeniyle bugünkü etap öncesinde muayenesi yapılan sporcunun devam etmemesine karar verildi.

        Red Bull BORA Hansgrohe takımı, yaptığı açıklamada gelecekteki hedefler için bu kararın alındığını bildirdi.

        Roglic, bu sezon transfer olduğu Red Bull BORA Hansgrohe takımı ile Fransa Bisiklet Turu’nda şampiyonluk hedefliyordu.

        3 kez İspanya’da 1 kez de İtalya bisiklet turunda şampiyonluğu olan Sloven sporcunun büyük turlardaki tek eksiği Fransa Bisiklet Turu idi.

        2020’de vatandaşı Tadej Pogacar’a dramatik bir şekilde sarı mayoyu kaptıran Roglic, bu sene iddialı başladığı turda zaman kaybetmiş ve lider Pogacar’ın 4 dakika 42 saniye gerisine düşmüştü.

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